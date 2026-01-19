СБУ за рік знищила російську ППО на 4 мільярди доларів (відео)

СБУ фактично "осліпила" російську армію. Спецпризначенці знищили радари та системи ППО, які раніше бачили й збивали наші літаки та безпілотники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України .

За 2025 рік спецпризначенці Центру спецоперацій "Альфа" Служби безпеки України влаштували справжній "погром" російської протиповітряної оборони.

Спецназівці цілеспрямовано нищили найдорожчі російські установки, які мали б захищати їхнє небо. Загалом за рік окупанти втратили техніки на 4 мільярди доларів.

Під приціл далекобійних засобів "Альфи" потрапили ключові елементи російського щита. Спецпризначенці системно виводили з ладу як комплекси великої дальності, так і системи прикриття безпосередньо на лінії фронту та в тилу.

Зенітні системи: зафіксували знищення комплексів С-300, С-350 та С-400.

Тактична ППО: підтвердили ураження ЗРК "Бук-М1/ М2" та "Тор-М1/ М2/ М3".

Захист неба: ліквідували зенітні ракетно-гарматні комплекси "Панцир-С1/ С2".

Окрім пускових установок, серйозних втрат зазнали російські засоби радіолокаційної розвідки. Без цих радарів ворожа ППО не може виявляти повітряні цілі.

Серед уражених об’єктів - ЛС "Небо-У/ Небо-М", "Подльот", "Ніобій" та "Каста-2Е2". Також виведено з ладу радари наведення зі складу дивізіонів С-400, зокрема радар 92Н6.

"Ця робота принесла системний ефект: було пробито коридори в багатошаровій ППО РФ і забезпечено безпечні проходи для українських далекобійних дронів углиб ворожого тилу - по військових базах, складах, аеродромах та інших військових об’єктах", - зазначили у Службі безпеки України.