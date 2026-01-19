СБУ за рік знищила російську ППО на 4 мільярди доларів (відео)
СБУ фактично "осліпила" російську армію. Спецпризначенці знищили радари та системи ППО, які раніше бачили й збивали наші літаки та безпілотники.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.
За 2025 рік спецпризначенці Центру спецоперацій "Альфа" Служби безпеки України влаштували справжній "погром" російської протиповітряної оборони.
Спецназівці цілеспрямовано нищили найдорожчі російські установки, які мали б захищати їхнє небо. Загалом за рік окупанти втратили техніки на 4 мільярди доларів.
Під приціл далекобійних засобів "Альфи" потрапили ключові елементи російського щита. Спецпризначенці системно виводили з ладу як комплекси великої дальності, так і системи прикриття безпосередньо на лінії фронту та в тилу.
-
Зенітні системи: зафіксували знищення комплексів С-300, С-350 та С-400.
-
Тактична ППО: підтвердили ураження ЗРК "Бук-М1/ М2" та "Тор-М1/ М2/ М3".
-
Захист неба: ліквідували зенітні ракетно-гарматні комплекси "Панцир-С1/ С2".
Окрім пускових установок, серйозних втрат зазнали російські засоби радіолокаційної розвідки. Без цих радарів ворожа ППО не може виявляти повітряні цілі.
Серед уражених об’єктів - ЛС "Небо-У/ Небо-М", "Подльот", "Ніобій" та "Каста-2Е2". Також виведено з ладу радари наведення зі складу дивізіонів С-400, зокрема радар 92Н6.
"Ця робота принесла системний ефект: було пробито коридори в багатошаровій ППО РФ і забезпечено безпечні проходи для українських далекобійних дронів углиб ворожого тилу - по військових базах, складах, аеродромах та інших військових об’єктах", - зазначили у Службі безпеки України.
Нагадаємо, крім ударів по техніці, спецпризначенці "Альфи" системно ліквідують живу силу ворога на всіх напрямках фронту. Лише за останні два тижні грудня 2025 року бійці СБУ знищили понад 3,7 тисячі окупантів, використовуючи для цього, зокрема, високоточні FPV-дрони.
Загалом від початку повномасштабного вторгнення підрозділ утилізував російської військової техніки на понад 5,5 млрд доларів. На їхньому рахунку вже понад 1800 знищених танків - це кожен шостий ворожий танк, уражений "Альфою".