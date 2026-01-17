"Альфа" СБУ показала, як знищує російську піхоту (відео)
Спецпризначенці Центру спеціальних операцій "Альфа" Службі безпеки України продовжують активно знищувати на фронті російську піхоту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram СБУ.
"Спецпризначенці ЦСО "Альфа" СБУ послідовно ліквідують противника на всіх напрямках, де він намагається тиснути на українські позиції. А FPV-дрони в руках наших операторів є точним і ефективним інструментом для цієї роботи",- йдеться в повідомленні.
В СБУ зазначили, що за два останні тижні грудня 2025 року бійці "Альфи"наші поповнили статистику ворожих втрат на понад 3,7 тисячі окупантів. І це лише частина виконаної роботи.
Втрати Росії у війні
За даними Генштабу ЗСУ, від початку повномасштабної війни Росія втратила орієнтовно 1 225 590 військових.
Зокрема, минулої доби втрати російських загарбників склали 1130 осіб.
Також вчора українські воїни знешкодили три танки, шість бойових броньованих машин, 31 артилерійську систему, реактивну систему залпового вогню, засіб протиповітряної оборони, 721 безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня та 115 одиниць автомобільної техніки окупантів.
Раніше ми повідомляли, що Центр спеціальних операцій "Альфа" СБУ від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну знищив військової техніки ворога на понад 5,5 млрд доларів.
Зокрема, кожен шостий російський танк, уражений українськими захисниками на фронті, - це результат роботи саме "Альфи". На їхньому рахунку вже понад 1800 знищених танків.