ua en ru
Пт, 27 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Спецпредставитель по Беларуси и не только: Зеленский готовит кадровые изменения в МИДе

Украина, Пятница 27 февраля 2026 20:35
UA EN RU
Спецпредставитель по Беларуси и не только: Зеленский готовит кадровые изменения в МИДе Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (flickr.com)
Автор: Валерий Ульяненко

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал кадровые изменения в дипломатическом корпусе. В частности, появится специальный представитель по Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского в Telegram.

Читайте также: У Климкина будет новая должность? Зеленский заинтриговал предложением для экс-главы МИД

"МИД готовит кандидатуры для назначения спецпредставителя по Беларуси и белорусскому сообществу в Европе. Нужна более активная политика. И именно активность нашего государства, активность наших людей - это то, что дает Украине лучший результат", - отметил президент.

Зеленский добавил, что общался с дипломатической командой страны и людьми, которые имеют хороший опыт и "проявили себя в защите украинских интересов".

"Готовим усиление некоторых направлений дипломатической работы в Европе, не только. Украинские интересы должны быть представлены на официальном уровне, и в общении с сообществами из тех стран, которые сейчас еще не имеют свободы или находятся под российским влиянием", - подчеркнул он.

Кадровые назначения Зеленского

Напомним, экс-премьер Британии Риши Сунак станет советником Владимира Зеленского. Он занял должность советника в составе Международного консультативного совета по экономическому обновлению при президенте Украины. Эта должность не оплачивается.

Отметим, в декабре 2025 года Зеленский назначил бывшего канадского министра Христю Фриланд советником по вопросам экономического развития. Она занимала должность заместителя премьер-министра Канады с 20 ноября 2019 года, министра финансов Канады с 18 августа 2020 до 16 декабря 2024 года.

До этого Зеленский назначил экс-посла Украины в США Оксану Маркарову своим советником по вопросам восстановления Украины и инвестиций. С 2021 по 2025 год она была послом Украины в США. В 2018-2020 годах занимала должность министра финансов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский МИД Украины Беларусь
Новости
Зеленский и Фицо созвонились на фоне споров по "Дружбе": первые детали
Зеленский и Фицо созвонились на фоне споров по "Дружбе": первые детали
Аналитика
Пятый год на чемоданах. Рады ли до сих пор видеть украинских беженцев в Европе и чего ждать дальше
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Пятый год на чемоданах. Рады ли до сих пор видеть украинских беженцев в Европе и чего ждать дальше