Спецпредставитель по Беларуси и не только: Зеленский готовит кадровые изменения в МИДе

"МИД готовит кандидатуры для назначения спецпредставителя по Беларуси и белорусскому сообществу в Европе. Нужна более активная политика. И именно активность нашего государства, активность наших людей - это то, что дает Украине лучший результат", - отметил президент.

Зеленский добавил, что общался с дипломатической командой страны и людьми, которые имеют хороший опыт и "проявили себя в защите украинских интересов".

"Готовим усиление некоторых направлений дипломатической работы в Европе, не только. Украинские интересы должны быть представлены на официальном уровне, и в общении с сообществами из тех стран, которые сейчас еще не имеют свободы или находятся под российским влиянием", - подчеркнул он.

Кадровые назначения Зеленского