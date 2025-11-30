ua en ru
Головна » Новини » Політика

Зеленський призначив Маркарову радником із питань відбудови України та інвестицій

Неділя 30 листопада 2025 13:21
Зеленський призначив Маркарову радником із питань відбудови України та інвестицій Фото: Оксана Маркарова (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Президент Володимир Зеленський призначив колишнього посла України у США Оксану Маркарову своїм радником із питань відбудови України та інвестицій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави держави.

"Відсьогодні Оксана Маркарова продовжить допомагати нашій державі як мій радник із питань відбудови України та інвестицій. Ми обов’язково захистимо нашу незалежність і право України бути суверенною європейською державою", - повідомив Зеленський.

Він зазначив, що його команда забезпечує Україні здатність захищатися та в щоденному режимі вже майже 4 роки протистояти повномасштабній російській агресії.

Також, попри всі складнощі, забезпечує Україні необхідну зброю, системи ППО, достатній ресурс для внутрішньої стійкості.

"Але, окрім фундаментальної мети захисту незалежності та щоденної роботи заради виживання України, маємо довгострокову мету - забезпечити для України можливість відбудуватися після бойових дій і поновити нормальний економічний розвиток. Це завдання для уряду України, всіх наших інституцій, українського бізнесу, і вважаю, що кожен, хто може допомогти в цьому Україні, має допомагати", - додав президент.

Зеленський підкреслив, що радий, що Маркарова залишається в його команді.

В Офісі президента зазначили, що Маркарова має значний досвід в управлінні публічними фінансами та приватним капіталом, а також у залученні інвестицій.

Під час роботи на керівних посадах у Міністерстві фінансів України вона створила урядову агенцію UkraineInvest та Фонд підтримки стартапів.

Радниця консультуватиме президента з питань, пов’язаних із покращенням бізнес-клімату, посиленням фінансової стійкості держави, залученням інвестицій та плануванням відбудови разом зі стратегічними партнерами України.

Нагадаємо, з 2021 по 2025 рік Оксана Маркарова була послом України в США. У 2018-2020 роках обіймала посаду міністра фінансів.

Президент Володимир Зеленський звільнив її з посади посла у США у липні цього року.

Водночас Зеленський запропонував Маркаровій залишитися в його команді.

Як пояснював звільнення Маркарової міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, у кожного дипломата "є ротаційний цикл".

