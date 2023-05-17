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Спецпредставник Китаю прибуде до Франції на початку наступного тижня

Фото: спецпредставник Китаю у справах Євразії Лі Хуей (посольство Китаю в РФ)
Автор: Дмитро Браславський

Спецпредставник Китаю у справах Євразії Лі Хуей на початку наступного тижня відвідає Париж. Він планує у Франції обговорити можливі шляхи припинення війни в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС Франції Катрін Колонни, яку приводить Le Figaro.

"Спецпредставник Китаю прибуде до Парижа на початку наступного тижня", - йдеться у заяві.

Зазначається, що він прибуде до Франції для обговорень "політичного врегулювання" війни РФ проти України.

Також повідомляється, що вже у п'ятницю Лі Хуей відвідає Варшаву.

Нагадаємо, президент Китаю Сі Цзіньпін під час розмови з президентом України Володимиром Зеленським пообіцяв, що направить делегацію до регіону, щоб сприяти мирним переговорам.

Пізніше повідомлялось, що Спецпредставник Китаю у справах Євразії Лі Хуей відвідає Україну 16-17 травня. Ця поїздка стане частиною його турне, розпочатого з 15 травня, в якому Хуей відвідає не лише Україну, а й Польщу, Францію, ФРН та Росію.

Спецпредставник Китаю у справах Євразії Лі Хуей у середу, 17 травня, планує зустрітись із президентом України Володимиром Зеленським.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба переговорив зі спецпредставником уряду КНР Лі Хуеєм в рамках його візиту до України.

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