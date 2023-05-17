Кулеба зустрівся зі спецпредставником Китаю: про що говорили
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба переговорив зі спецпредставником уряду КНР Лі Хуеєм в рамках його візиту до України.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ.
Під час зустрічі сторони обговорили:
- актуальні питання взаємодії України та Китаю на двосторонньому рівні, в рамках міжнародних організацій, а також шляхи припинення російської агресії;
- міністр Кулеба проінформував спецпредставника Китаю щодо принципів відновлення стійкого та справедливого миру, який полягатиме в повазі до суверенітету та територіальної цілісності України;
"Він (Дмитро Кулеба, - ред.) наголосив, що Україна не сприймає жодних пропозицій, які б передбачали втрату її територій або заморожування конфлікту", - пише пресслужба.
Міністр також відзначив важливість участі Китаю в реалізації формули миру президента України Володимира Зеленського, Чорноморської зернової ініціативи, гарантуванні ядерної безпеки та інших важливих міжнародних зусиллях.
"Сторони окремо обговорили довгострокову перспективу розвитку двосторонніх відносин між Україною та Китаєм і домовилися нарощувати діалог з ключових питань двостороннього та міжнародного порядку денного", - додає пресслужба.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що спецпредставник Китаю Лі Хуей має відвідати Україну, Польщу, Францію, ФРН та РФ для обговорення можливості врегулювання російської повномасштабної військової агресії проти України.
Згідно з даними El Mundo, сьогодні, 17 травня, Хуей може зустрітись із президентом України Володимиром Зеленським.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.