Кулеба зустрівся зі спецпредставником Китаю: про що говорили

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба переговорив зі спецпредставником уряду КНР Лі Хуеєм в рамках його візиту до України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ.

Під час зустрічі сторони обговорили:

актуальні питання взаємодії України та Китаю на двосторонньому рівні, в рамках міжнародних організацій, а також шляхи припинення російської агресії;

міністр Кулеба проінформував спецпредставника Китаю щодо принципів відновлення стійкого та справедливого миру, який полягатиме в повазі до суверенітету та територіальної цілісності України;

"Він (Дмитро Кулеба, - ред.) наголосив, що Україна не сприймає жодних пропозицій, які б передбачали втрату її територій або заморожування конфлікту", - пише пресслужба.

Міністр також відзначив важливість участі Китаю в реалізації формули миру президента України Володимира Зеленського, Чорноморської зернової ініціативи, гарантуванні ядерної безпеки та інших важливих міжнародних зусиллях.

"Сторони окремо обговорили довгострокову перспективу розвитку двосторонніх відносин між Україною та Китаєм і домовилися нарощувати діалог з ключових питань двостороннього та міжнародного порядку денного", - додає пресслужба.