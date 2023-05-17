Спецпредставитель Китая прибудет во Францию в начале следующей недели

Спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй в начале следующей недели посетит Париж. Он намерен во Франции обсудить возможные пути прекращения войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Франции Катрин Колонны, которое приводит Le Figaro .

Также сообщается, что уже в пятницу Ли Хуэй посетит Варшаву.

Отмечается, что он прибудет во Францию для обсуждения "политического урегулирования" войны РФ против Украины.

"Спецпредставитель Китая прибудет в Париж в начале следующей недели", - говорится в заявлении.

Напомним, президент Китая Си Цзиньпин во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским пообещал, что направит делегацию в регион, чтобы содействовать мирным переговорам.

Позже сообщалось, что спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй посетит Украину 16-17 мая. Эта поездка станет частью его турне, начатого с 15 мая, в котором Хуэй посетит не только Украину, но и Польшу, Францию, ФРГ и Россию.

Спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй в среду, 17 мая, намерен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба переговорил со спецпредставителем правительства КНР Ли Хуэем в рамках его визита в Украину.

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