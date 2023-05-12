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Спецпредставник Китаю відвідає Україну та РФ з 15 травня. У турне увійдуть ще кілька країн

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Україна, П'ятниця 12 травня 2023 11:02
Спецпредставник Китаю відвідає Україну та РФ з 15 травня. У турне увійдуть ще кілька країн Фото: спецпредставник Китаю у справах Євразії Лі Хуей (посольства КНР у РФ)
Автор: Наталія Гурковська

Спецпредставник Китаю у справах Євразії Лі Хуей із 15 травня відвідає Україну, Польщу, Францію, ФРН та Росію для обговорення можливості врегулювання війни в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Так, міністерство закордонних справ Китаю оголосило, що його спеціальний представник із євразійських справ відвідає Україну, Польщу, Францію, Німеччину та Росію з понеділка, 15 травня. Це, як зазначають у відомстві, є "зусиллям щодо сприяння мирним переговорам".

Нагадаємо, президент Китаю Сі Цзіньпін під час розмови з президентом України Володимиром Зеленським пообіцяв, що направить делегацію до регіону, щоб сприяти мирним переговорам.

Додамо, що 26 квітня, президент Україна Володимир Зеленський вперше з початку повномасштабного вторгнення РФ провів телефонні переговори з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

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