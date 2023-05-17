Спецпредставник Китаю сьогодні зустрінеться із Зеленським, - ЗМІ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Mundo .

Зазначається, що Лі Хуей вже прибув до Києва. Високопоставлений український чиновник на умовах анонімності повідомив, що після обіду планується проведення зустрічі спецпредставника Китаю з президентом України Володимиром Зеленським.

Це була б перша зустріч особиста президента України з високопоставленим китайським чиновником після початку російського вторгнення 24 лютого 2022 року.

Пекін очікує, що Лі Хуей буде обговорювати можливі шляхи врегулювання війни в Україні під час європейського туру. Він планує відвідати Польщу, Францію, Німеччину та Росію.