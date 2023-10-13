Спецпідрозділ Нацгвардії показав знищення росіян, які наступають під Авдіївкою

"Авдіївка. Наступ росіян", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що воїни зі спецпідрозділу "Омега" Нацгвардії знищують кожного окупанта на своєму шляху.

Ситуація в районі Авдіївки

В останні дні серйозно загострилася ситуація в районі Авдіївки Донецької області, де за даними на 13 жовтня ВСУ відбили 20 атак ворога за добу. За даними голови ОП Андрія Єрмака, окупанти використовують фосфор при веденні наступальних дій в районі Авдіївки.

При цьому за словами спікера Таврійського напряму Олександра Штупуна, вже третій день поспіль спостерігається тенденція збільшення втрат у живій силі - понад 750 осіб за добу загальних втрат ворога. Крім того, з 10 по 12 жовтня під Авдіївкою українські сили знищили 33 російські бронемашини та 15 танків.

Сьогодні начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш сказав, що російські війська штурмують позиції українських сил у районі Авдіївки Донецької області тисячами та десятками одиницями техніки. Від постійних боїв за місто, які не вщухають вже четверту добу, місто все у вогні.