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Спецпідрозділ Нацгвардії показав знищення росіян, які наступають під Авдіївкою

Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Сили оборони України стримують наступ росіян на Авдіївку в Донецькій області. Процес знищення окупантів вдалося зафіксувати на відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ України.

"Авдіївка. Наступ росіян", - йдеться у повідомленні.

 

 

Зазначається, що воїни зі спецпідрозділу "Омега" Нацгвардії знищують кожного окупанта на своєму шляху. 

Ситуація в районі Авдіївки

В останні дні серйозно загострилася ситуація в районі Авдіївки Донецької області, де за даними на 13 жовтня ВСУ відбили 20 атак ворога за добу. За даними голови ОП Андрія Єрмака, окупанти використовують фосфор при веденні наступальних дій в районі Авдіївки.

При цьому за словами спікера Таврійського напряму Олександра Штупуна, вже третій день поспіль спостерігається тенденція збільшення втрат у живій силі - понад 750 осіб за добу загальних втрат ворога. Крім того, з 10 по 12 жовтня під Авдіївкою українські сили знищили 33 російські бронемашини та 15 танків.

Сьогодні начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш сказав, що російські війська штурмують позиції українських сил у районі Авдіївки Донецької області тисячами та десятками одиницями техніки. Від постійних боїв за місто, які не вщухають вже четверту добу, місто все у вогні.

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Російська ФедераціяАвдіївкаНацгвардіяДонецька областьВійна в Україні