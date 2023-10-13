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У Донецькій області зростають втрати ворога, щодня мінус 750 окупантів, - ЗСУ

Авдіївка, П'ятниця 13 жовтня 2023 13:13
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У Донецькій області зростають втрати ворога, щодня мінус 750 окупантів, - ЗСУ Фото: у Донецькій області три дні поспіль зростають втрати ворога (росЗМІ)
Автор: Наталія Юрченко

У Донецькій області, зокрема на Авдіївському напрямку, зростають втрати ворога. Лікарні у Донецькі та інших окупованих населених пунктах заповнені пораненими росіянами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Таврійського напрямку Олександра Штупуна в ефірі телемарафону.

"Медичні заклади Донецька та прилеглих населених пунктів переповнені пораненими військовослужбовцями ворога. А окупанти, які поінформовані про значні втрати, дивлячись на величезну кількість мертвих та поранених, почали відмовлятися йти у бій", - сказав він.

За його словами, у Донецькій області, зокрема, на Авдіївському напрямку, три доби поспіль значно зросли втрати ворога.

"Вже третій день поспіль спостерігається тенденція щодо збільшення втрат у живій силі. Тобто це понад 750 осіб щодоби загальних втрат ворога", - наголосив Штупун.

Варто зазначити, що дані Генштабу також свідчать про збільшення втрат серед окупаційних військ.

Ситуація біля Авдіївки

З початку тижня російська армія активізувала наступ на Авдіївку Донецької області. Також окупанти посилено обстрілюють місто і сусідні населені пункти.

За минулу добу українські захисники відбили понад 20 атак на Авдіївському напрямку. Місцева влада зазначає, що ситуація у місті дуже напружена, а окупанти продовжують штурмувати.

Навіщо ворог штурмує "ворота до Донецька" і чому Авдіївка важлива для окупантів - у матеріалі РБК-Україна.

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