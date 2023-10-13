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Спецподразделение Нацгвардии показало уничтожение россиян, которые наступают под Авдеевкой

Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Силы обороны Украины сдерживают наступление россиян на Авдеевку в Донецкой области. Процесс уничтожения оккупантов удалось зафиксировать на видео.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Министерство внутренних дел Украины.

"Авдеевка. Наступление россиян", - говорится в сообщении.

 

 

Отмечается, что воины из спецподразделения "Омега" Нацгвардии уничтожают каждого оккупанта на своем пути.

Ситуация в районе Авдеевки

В последние дни серьезно обострилась ситуация в районе Авдеевки Донецкой области, где по данным на 13 октября ВСУ отразили 20 атак врага в сутки. По данным главы ОП Андрея Ермака, оккупанты используют фосфор при ведении наступательных действий в районе Авдеевки.

При этом по словам спикера Таврического направления Александра Штупуна, уже третий день подряд наблюдается тенденция увеличения потерь в живой силе – более 750 человек в сутки общих потерь врага. Кроме того, с 10 по 12 октября под Авдеевкой украинские силы уничтожили 33 российских бронемашин и 15 танков.

Сегодня начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш сказал, что российские войска штурмуют позиции украинских сил в районе Авдеевки Донецкой области тысячами и десятками единиц техники. От постоянных боев за город, не утихающих уже четвертые сутки, город все в огне.

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Российская ФедерацияАвдеевкаНацгвардияДонецкая областьВойна в Украине