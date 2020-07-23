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Спецоперация по задержанию полтавского захватчика продолжается, - МВД

Полтава, Четверг 23 июля 2020 14:33
Спецоперация по задержанию полтавского захватчика продолжается, - МВД
Фото: автоугонщик (poltava.to)
Автор: Анастасия Светлевская, Анастасия Рокитна

Захватчика еще не задержали

Специальная полицейская операция по задержанию полтавского захватчика, который взял в заложники правоохранителя, продолжается. В Министерстве внутренних дел говорят, что мужчину еще не задержали.

Об этом РБК-Украина сообщили источники в МВД.

В министерстве пообещали скоро опубликовать детали операции.

Отметим, некоторые СМИ начали писать, что захватчика уже задержали.

Напомним, захват заложника в Полтаве совершил местный житель Роман Скрипник, ранее его привлекали к уголовной ответственности за мелкие преступления.

Отметим, глава Полтавской ОГА Олег Синегубов заявил, что выполнить требования захватчика, который взял в заложники полковника полиции, невозможно.

Как известно, возле здания полтавского суда полицейские пытались задержать мужчину, подозреваемого в незаконном завладении автомобилем,во время задержания он достал гранату, которую угрожал взорвать, и взял в заложники полицейского.

Ранее сообщалось, что угонщик с заложником едут не в сторону Киева, а по сельским дорогам, в одном из районов Полтавской области.

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