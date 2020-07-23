Спецоперація по затриманню полтавського нападника триває, - МВС

Фото: автовикрадач (poltava.to)

Нападника ще не затримали

Спеціальна поліцейська операція щодо затримання полтавського нападника, який взяв у заручники правоохоронця, триває. У Міністерстві внутрішніх справ говорять, що чоловіка ще не затримали.

Про це РБК-Україна повідомили джерела в МВС.

У міністерстві пообіцяли згодом опублікувати деталі операції.

Зазначимо, деякі ЗМІ почали писати, що нападника вже затримали.

Нагадаємо, захоплення заручника в Полтаві здійснив місцевий житель Роман Скрипник, раніше його притягували до кримінальної відповідальності за дрібні злочини.

Відзначимо, голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов заявив, що виконати вимоги нападника, який взяв в заручники полковника поліції, неможливо.

Як відомо, біля будівлі полтавського суду поліцейські намагалися затримати чоловіка, підозрюваного в незаконному заволодінні автомобілем, під час затримання він дістав гранату, яку погрожував підірвати, і взяв в заручники поліцейського.

Раніше повідомлялося, що викрадач із заручником їдуть не в сторону Києва, а по сільським дорогам, в одному з районів Полтавської області.