Спецоперація по затриманню полтавського нападника триває, - МВС

Нападника ще не затримали
Спеціальна поліцейська операція щодо затримання полтавського нападника, який взяв у заручники правоохоронця, триває. У Міністерстві внутрішніх справ говорять, що чоловіка ще не затримали.
Про це РБК-Україна повідомили джерела в МВС.
У міністерстві пообіцяли згодом опублікувати деталі операції.
Зазначимо, деякі ЗМІ почали писати, що нападника вже затримали.
Нагадаємо, захоплення заручника в Полтаві здійснив місцевий житель Роман Скрипник, раніше його притягували до кримінальної відповідальності за дрібні злочини.
Відзначимо, голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов заявив, що виконати вимоги нападника, який взяв в заручники полковника поліції, неможливо.
Як відомо, біля будівлі полтавського суду поліцейські намагалися затримати чоловіка, підозрюваного в незаконному заволодінні автомобілем, під час затримання він дістав гранату, яку погрожував підірвати, і взяв в заручники поліцейського.
Раніше повідомлялося, що викрадач із заручником їдуть не в сторону Києва, а по сільським дорогам, в одному з районів Полтавської області.