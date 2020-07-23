Захват полицейского в Полтаве: правоохранители готовы к силовому решению

Фото: полицейские (РБК-Украина)

Глава Полтавской ОГА считает, что спецоперация находится на завершающем этапе

Глава Полтавской ОГА Олег Синегубов заявил, что выполнить требования захватчика, который взял в заложники полковника полиции, невозможно. Впрочем, правоохранители готовы к силовому сценарию разрешения ситуации.

Об этом он заявил в эфире одного из украинских телеканалов.

Вместе с тем, он заверил, что мужчине не позволят попасть в населенные пункты. Именно поэтому его сопровождают полицейские автомобили.

Синегубов считает, что спецоперация находится на завершающем этапе.

"Я считаю, что сравнивать эту ситуацию с луцкой не надо. Потому что здесь была спецоперация по задержанию преступника. У него оказалась граната и поэтому у нас вот такая история", - сказал он.

Напомним, полиция установила личность полтавского захватчика и назвала его требования. Он хочет, чтобы его снова не судили и сажали в тюрьму.

Как известно, возле здания полтавского суда полицейские пытались задержать мужчину, подозреваемого в незаконном завладении автомобилем,во время задержания он достал гранату, которую угрожал взорвать, и взял в заложники полицейского.

Была информация, что после того, как ему по требованию предоставили автомобиль, он с заложником направился в сторону Киева.