Имя, фото и судимости: появились подробности о полтавском захватчике

Фото: Антон Геращенко (РБК-Украина)

У полтавского захватчика несколько судимостей

Захват заложника в Полтаве совершил местный житель Роман Скрипник. Ранее его привлекали к уголовной ответственности за мелкие преступления.

Об этом в Facebook сообщил замминистра внутренних дел Антон Геращенко.

По его словам, в 2007 году Скрипника привлекали за мелкую кражу, в следующем году - за кражу и мошенничество с ограничением свободы на два года. В 2014 году его взяли под домашний арест за производство и хранение наркотиков и ограничили свободу на три года.

Геращенко подтвердил, что Скрипник захватил заложника и угрожал подорвать гранату из-за того, что не хочет получить тюремный срок.

"Но, похоже, что срок лишения свободы после этих действий будет гораздо больше. Ради безопасности граждан полицией было принято решение разрешить злоумышленнику выехать за пределы города Полтава. Машина, в которой находится подозреваемый и заложник, сопровождается полицией и спецподразделениями. Стратегия действий полиции - переговоры, переговоры и еще раз переговоры", - добавил Геращенко.

Фото: Роман Скрипник

В то же время ряд СМИ распространил информацию о том, что Скрипник с заложником уже находится на территории Киевской области. Однако РБК-Украина в областной полиции это не подтвердили.

"У нас пока нет информации, что он на территории Киевской области. Если окажется, то будем реагировать", - сообщила пресс-секретарь региональной полиции Виталина Грохольская.

Напомним, ранее сообщалось, что угонщик с заложником едут не в сторону Киева, а по сельским дорогам, в одном из районов Полтавской области.

Сегодня утром возле административного суда Полтавы его пытались задержать по подозрению в угоне авто. Скрипник достал гранату и схватил сотрудника полиции, после переговоров он обменял удерживаемого полицейского на начальника Управления уголовного розыска Полтавской области, полковника полиции Виталия Шияна.

Глава Полтавской ОГА Олег Синегубов уже заявил, что выполнить требования злоумышленника невозможно, а правоохранители готовы к силовому сценарию.