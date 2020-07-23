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В Полтаве введена полицейская спецоперация "Гром"

Полтава, Четверг 23 июля 2020 11:50
В Полтаве введена полицейская спецоперация "Гром"
Фото: полицейского взяли в заложники в Полтаве (telegram.org)
Автор: Анастасия Рокитна

В заложники взяли полковника полиции

В Полтаве возле здания административного суда правоохранители пытались задержать мужчину, которого подозревали в незаконном завладении автомобилем. Во время задержания он достал гранату, которую угрожал взорвать, и взял в заложники полицейского.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

После переговоров мужчина обменял работника уголовного розыска на начальника УКР ГУНП в Полтавской области полковника полиции Шияна.

С ним он поехал на предоставленном, в соответствии с его требованиями, автомобиле.

"Продолжаются переговоры, цель которых заставить злоумышленника показаться полиции, не нанося вреда ни себе, ни окружающим. Введена в действие полицейская специальная операция "Гром", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что автоугонщик в Полтаве, который угрожал подорвать гранату, взял в заложники полицейского.

Напомним, в Полтаве автоугонщик угрожает взорвать гранату, правоохранители ведут с мужчиной переговоры.

Отметим, следователи Службы безопасности Украины сообщили о подозрении Максиму Кривошу, который во вторник захватил заложников в Луцке.

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