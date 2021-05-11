Спецоперация в Секторе Газа и призыв резервистов: ситуация в Израиле после обстрела

Хронология обострения конфликта

Массовые стычки мусульман с правоохранителями начались в районе Шхемских ворот и Храмовой горы накануне празднования Дня Иерусалима. В результате ночных беспорядков 7 мая ранения получили более 200 человек. Арабы забрасывали стражей порядка камнями, полицейские применяли светошумовые гранаты.

Кроме того, в тот же день произошли межэтнические столкновения в квартале Шейх Джарах. Причиной конфликта стало решение суда о выселении нескольких десятков арабских семей из домов на землях еврейских владельцев.

Акции в поддержку жителей квартала прошли в Палестинской автономии, Хайфе, Нацрате. Палестинское исламское движение ХАМАС выступило с заявлением о том, "что не будет сложа руки наблюдать за происходящим с палестинцами в Шейх Джарахе".

10 мая ситуация обострилась. Именно в этот день отмечается годовщина перехода восточной части Иерусалима под контроль израильских властей после Шестидневной войны 1967 года. На фоне беспорядков в арабских кварталах и центральной части города был отменен традиционный марш через Шхемские ворота.

ХАМАС выдвинуло Израилю ультиматум вывести всех военных и полицию с Храмовой горы и квартала Шейх Джарах. В 18:00 по окраинам Иерусалима террористами был нанесен ракетный удар.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что эти действия нельзя оставить без ответа, ХАМАС "перешел красные линии".

По Израилю выпущено 300 ракет

По состоянию на 11 мая, ракетные обстрелы террористов ХАМАС и "Исламского джихада" продолжаются. Пострадал как минимум 41 мирный житель, 5 из раненых израильтян - дети.

В Ашекелоне после прямого попадания ракеты в дом днем 11 мая погибла женщина. Еще одна женщина была тяжело травмирована и скончалась в больнице.

Жителей Ашкелона призвали не покидать бомбоубежища или защищенные помещения до особого распоряжения.

ХАМАС объявило об операции "Израильский меч" для "победы в священном Иерусалиме". По Южному Израилю выпущено около 300 ракет, часть из них по жилым домам. При этом десятки ракет были перехвачены израильской системой ПРО "Железный купол".

С утра 11 мая под обстрел попал дом в Ашкелоне, в результате чего травмы разной степени тяжести получила семья с двумя детьми и еще двое человек.

На 13:00 11 мая из Газы было выпущено 40 ракет. Так, после полудня произошел ракетный удар по Ашдоду. Две ракеты попали в жилые строения. Еще 6 ракет выпустили по жилым кварталам Ашкелона, было задето три дома, здание школы и несколько автомобилей. Четверых людей ранило осколками стекла, 17 находятся в шоковом состоянии.

Террористы "Исламского джихада" угрожают продолжить обстрелы территории Израиля "пока не прекратится агрессия в Газе, Иерусалиме и во всей Палестине". Также 11 мая в ХАМАС заявили, что боевиками был установлен новый рекорд ракетной атаки. За 5 минут было выпущено 137 ракет, в том числе по Ашдоду и Ашкелону.

Израиль проводит операцию "Страж стен"

Армия обороны Израиля ЦАХАЛ начала операцию "Страж стен" в Секторе Газа в ответ на ракетные атаки ХАМАС и "Исламского джихада".

Во вторник, 11 мая объявлена подготовка к мобилизации 5 тысяч резервистов. В Газе усиливаются пехотные и бронетанковые дивизии, продолжается передислокация авиационных подразделений и разведки. Также командованию поручено готовиться к расширению военной кампании.

В ЦАХАЛ заявили, что военным удалось ликвидировать не менее 15 боевиков. Также были атакованы 130 объектов, среди которых два туннеля террористов, предприятия по производству оружия, склады боеприпасов, разведывательный пункт. В израильской армии отметили, что террористы сознательно размещают свои объекты рядом с жилыми кварталами.

При этом в минздраве Газы сообщают, что в результате результате действий ЦАХАЛ в Секторе с 10 мая было ранено 120 человек, 26 убито.

В пограничных районах действует особое положение

В приграничных районах Теф Аза, округе Лахиш, Западном Негеве, и юге округа а-Шфела объявлено особое положение на 48 часов. Продолжают работать только те предприятия, где есть бомбоубежища.

Занятия в школах, спортивных секциях, детских кружках отменены. На улице могут собираться не более 10 человек, в помещении - до 50 человек.

Также закрыты железнодорожные станции в Сдероте, Нетивоте и Офакиме. Временно прекращено движение поездов на ветке между Ашкелоном и Беэр-Шевой.

Кроме того, из-за риска атаки открыты общественные бомбоубежища в городах по всему Израилю (Тель-Авив, Рамат Ган, Гиватайин, Ришон Лецион, Нес Циона, Бней Брак).