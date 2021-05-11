Украина призвала немедленно прекратить ракетные обстрелы Израиля из Сектора Газа

МИД Украины отреагировал на обострение ситуации в Секторе Газа . Киев осудил эскалацию и призвал прекратить ракетные удары по Израилю из Сектора Газа.

Об этом Министерство иностранных дел сообщило на своей странице в Twitter .

"Украина осуждает эскалацию в Восточном Иерусалиме, в районе Газы и на Западном берегу (реки Иордан - ред.), что привело к многочисленным жертвам. Ракетные обстрелы Израиля из Сектора Газа должны немедленно прекратиться. Признавая право Израиля на самооборону, мы призываем все стороны воздерживаться от эскалации насилия", - говорится в сообщении.

10 мая, обострилась ситуация между Палестиной и Израилем обострилась ситуация. С тех пор ХАМАС из Сектора Газа выпустил по Израилю более 200 ракет, в ответ израильские военные начали операцию "Страж стен".

Армия Израиля заявила, что несколько ракет попали в жилой дом в Ашкелоне. По информации местных СМИ, ракеты попали в два дома. В результате обстрела пострадали шесть мирных жителей.

Вечером 10 мая премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что ХАМАС пересек "красную линию" своими обстрелами. По его словам, Израиль не потерпит атак на своих граждан и "ответит с большой силой".

В итоге ЦАХАЛ объявил о начале проведения операции" Страж стен", которая направлена против группы ХАМАС в Секторе Газа.