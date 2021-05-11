Спецоперація в Секторі Газа і призов резервістів: ситуація в Ізраїлі після обстрілу

Хронологія загострення конфлікту

Масові сутички мусульман з правоохоронцями почалися в районі Шхемських воріт і Храмової гори напередодні святкування Дня Єрусалима. В результаті нічних безладів 7 травня поранення отримали понад 200 осіб. Араби закидали правоохоронців камінням, поліцейські застосовували світлошумові гранати.

Крім того, в той же день відбулися міжетнічні зіткнення в кварталі Шейх Джарах. Причиною конфлікту стало рішення суду про виселення кількох десятків арабських сімей з будинків на землях єврейських власників.

Акції на підтримку жителів кварталу пройшли в Палестинській автономії, Хайфі, Нацраті. Терористичний рух ХАМАС виступив із заявою про те, "що не буде склавши руки спостерігати за тим, що відбувається з палестинцями в Шейх Джарасі".

10 травня ситуація загострилася. Саме в цей день відзначається річниця переходу східної частини Єрусалиму під контроль ізраїльської влади після Шестиденної війни 1967 року. На тлі заворушень в арабських кварталах і центральній частині міста було скасовано традиційний марш через Шхемські ворота.

ХАМАС висунув Ізраїлю ультиматум вивести всіх військових і поліцію з Храмової гори і кварталу Шейх Джарах. О 18:00 по околицях Єрусалиму терористами було завдано ракетного удару.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що ці дії не можна залишити без відповіді, ХАМАС "перейшов червоні лінії".

По Ізраїлю випущено 300 ракет

Станом на 11 травня, ракетні обстріли терористів ХАМАС і "Ісламського джихаду" тривають. Постраждав як мінімум 41 мирний житель, 5 із поранених ізраїльтян - діти.

У Ашекелоні після прямого попадання ракети в будинок вдень 11 травня загинула жінка. Ще одна жінка була важко травмована і померла в лікарні.

Жителів Ашкелона закликали не залишати бомбосховища або захищені приміщення до особливого розпорядження.

ХАМАС оголосив про операцію "Ізраїльський меч" для "перемоги в священному Єрусалимі". По Південному Ізраїлю випущено близько 300 ракет, частина з них по житлових будинках. При цьому десятки ракет були перехоплені ізраїльською системою ПРО "Залізний купол".

З ранку 11 травня під обстріл потрапив будинок в Ашкелоні, в результаті чого травми різного ступеня тяжкості отримала сім'я з двома дітьми і ще двоє осіб.

На 13:00 11 травня з Гази було випущено 40 ракет. Так, опівдні стався ракетний удар по Ашдоду. Дві ракети влучили в житлові будинки.

Ще 6 ракет випустили по житлових кварталах Ашкелона, було зачеплено три будинки, будівля школи і кілька автомобілів. Чотирьох людей поранило уламками скла, 17 знаходяться в шоковому стані.

Терористи "Ісламського джихаду" загрожують продовжити обстріли території Ізраїлю "поки не припиниться агресія в Газі, Єрусалимі і у всій Палестині". Також 11 травня в ХАМАС заявили, що бойовиками був встановлений новий рекорд ракетної атаки. За 5 хвилин було випущено 137 ракет, в тому числі по Ашдоду і Ашкелону.

Ізраїль проводить операцію "Страж стін"

Армія оборони Ізраїлю ЦАХАЛ розпочала операцію "Страж стін" в Секторі Газа у відповідь на ракетні атаки ХАМАС і "Ісламського джихаду".

У вівторок, 11 травня оголошено підготовку до мобілізації 5 тисяч резервістів. У Газі посилюються піхотні і бронетанкові дивізії, триває передислокація авіаційних підрозділів і розвідки. Також командуванню доручено готуватися до розширення військової кампанії.

У ЦАХАЛ заявили, що військовим вдалося ліквідувати не менше 15 бойовиків. Також були атаковані 130 об'єктів, серед яких два тунелі терористів, підприємства з виробництва зброї, склади боєприпасів, розвідувальний пункт. В ізраїльській армії відзначили, що терористи свідомо розміщують свої об'єкти поруч з житловими кварталами.

При цьому в Міністерстві охорони здоров'я Гази повідомляють, що в результаті результаті дій ЦАХАЛ в Секторі з 10 травня було поранено 120 осіб, 26 вбито.

У прикордонних районах діє особливий стан

У прикордонних районах Теф Аза, окрузі Лахіш, Західному Негеві, і на півдні округу а-Шфела оголошено особливий стан на 48 годин. Продовжують працювати тільки ті підприємства, де є бомбосховища.

Заняття в школах, спортивних секціях, дитячих гуртках скасовані. На вулиці можуть збиратися не більше 10 людей, в приміщенні - до 50 осіб.

Також закриті залізничні станції у Сдероті, Нетівоті і Офакімі. Тимчасово припинено рух поїздів на гілці між Ашкелоном і Беер-Шевою.

Крім того, через ризик атаки відкриті громадські бомбосховища в містах по всьому Ізраїлю (Тель-Авів, Рамат Ган, Гіватайін, Рішон Леціон, Ніс Циона, Бней Брак).