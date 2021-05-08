Столкновения на Храмовой горе в Иерусалиме: около 200 человек пострадали

Около 200 палестинцев были ранены в ходе столкновений с полицией в Восточном Иерусалиме. В основном стычки происходили рядом с мечетью Аль-Акса.

Сотрудники полиции стреляли по людям резиновыми пулями, а также использовали светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

Как сообщает агентство, после этого свыше 200 силовиков штурмовали дворы мечети и крытые молитвенные залы. Кроме того, стражи порядка силой заставляли верующих покинуть Аль-Аксу.

В настоящее время столкновения наблюдаются в Восточном Иерусалиме и его пригороде Шейх-Джаррах.

Ранее стало известно, что в пятницу, 7 мая, в Иерусалиме на Храмовой горе начались беспорядки, которые переросли в столкновения с полицией. В результате ранения получили трое полицейских. По данным Красного полумесяца, также пострадали 13 палестинцев.

Как сообщалось, в этот же день беспорядки также вспыхнули в квартале Шейх Джаррах в Восточном Иерусалиме, двое участников были задержаны. Полиция получила приказ разогнать протестующих, участникам была дана возможность разойтись, но они не послушались правоохранителей. В связи с этим полиция была вынуждена использовать спецсредства.