Ситуация обостряется: Израиль подвергся новому ракетному обстрелу из сектора Газа

Из сектора Газа сегодня выпустили еще 40 ракет по городам на юге Израиля. В результате обстрела пострадали два человека.

Об этом сообщает издание Times of Israel .

В результате обстрела также повреждены строения в городах Ашдод и Ашкелон. В этом районе Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги.

По данным издания, израильские военные задействовали систему ПВО "Железный купол", однако неясно, сколько ракет удалось перехватить.

Отметим, 10 мая, обострилась ситуация между Палестиной и Израилем. С тех пор ХАМАС из сектора Газа выпустил по Израилю более 200 ракет, в ответ израильские военные начали операцию "Страж стен".