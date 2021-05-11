ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Ситуация обостряется: Израиль подвергся новому ракетному обстрелу из сектора Газа

Новина українською → Иерусалим, Вторник 11 мая 2021 15:22
Ситуация обостряется: Израиль подвергся новому ракетному обстрелу из сектора Газа Фото: Израиль подвергся ракетному обстрелу из сектора Газа (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

Из сектора Газа сегодня выпустили еще 40 ракет по городам на юге Израиля. В результате обстрела пострадали два человека.

Об этом сообщает издание Times of Israel.

В результате обстрела также повреждены строения в городах Ашдод и Ашкелон. В этом районе Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги.

По данным издания, израильские военные задействовали систему ПВО "Железный купол", однако неясно, сколько ракет удалось перехватить.

Отметим, 10 мая, обострилась ситуация между Палестиной и Израилем. С тех пор ХАМАС из сектора Газа выпустил по Израилю более 200 ракет, в ответ израильские военные начали операцию "Страж стен".

Напомним, Украина призвала немедленно прекратить ракетные обстрелы Израиля из Сектора Газа.

Отметим, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после ракетного удара из сектора Газа по окраинам Иерусалима заявил, что данные действия нельзя оставить без ответа. ХАМАС перешел красные линии.

В итоге ЦАХАЛ объявил о начале проведения операции" Страж стен", которая направлена против группы ХАМАС в Секторе Газа.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире Израиль Сектор Газа
NEWS
Россия развернула войска вокруг Украины на 5 направлениях: карта
Россия развернула войска вокруг Украины на 5 направлениях: карта
DAILY
Денис Шмыгаль: Еще год должен пойти на завершение борьбы с коронавирусом
Сергей Щербинаглавный редактор РБК-Украина Денис Шмыгаль: Еще год должен пойти на завершение борьбы с коронавирусом