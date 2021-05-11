ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Глава генштаба Израиля распорядился усилить атаки на Сектор Газа

Новина українською → Израиль, Вторник 11 мая 2021 13:33
Глава генштаба Израиля распорядился усилить атаки на Сектор Газа Фото: глава генштаба армии Израиля Авив Кохави (Getty Images)
Автор: Игорь Литвиненко

Израиль усилит удары по объектам террористов ХАМАС в Секторе Газа. Соответствующее распоряжение дал начальник генерального штаба ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) генерал-лейтенант Авив Кохави.

Об этом сообщает Newsru.co.il.

Глава генштаба распорядился продолжать атаки на объекты по производству и хранению боеприпасов террористических организаций ХАМАС и "Исламский джихад". Также ЦАХАЛ усилит подразделения, расположенные в районах, прилегающих к Сектору Газа.

По информации израильских СМИ, командование армии Израиля планирует призвать 5 тысяч резервистов ЦАХАЛа и восемь рот резервистов пограничной полиции.

Напомним, ситуация между Палестиной и Израилем обострилась ситуация в воскресенье, 10 мая. С тех пор ХАМАС из Сектора Газа выпустил по Израилю более 200 ракет, в ответ израильские военные начали операцию "Страж стен". Подробнее о ситуации - в материале РБК-Украина.

По информации израильской армии, несколько ракет попали в жилой дом в Ашкелоне. В результате обстрела пострадали шесть мирных жителей.

Отметим, вчера премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ХАМАС пересек "красную линию" своими обстрелами.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире Сектор Газа Израиль
NEWS
Стрельба в школе в Казани: что известно
Стрельба в школе в Казани: что известно
DAILY
Денис Шмыгаль: Еще год должен пойти на завершение борьбы с коронавирусом
Сергей Щербинаглавный редактор РБК-Украина Денис Шмыгаль: Еще год должен пойти на завершение борьбы с коронавирусом