Спецоперація ГУР у Криму. Розвідники розкрили місце висадки і показали відео бою

Під час проведення спецоперації у тимчасово окупованому Криму в ніч проти 4 жовтня бійці підрозділу спеціального призначення "Артан" Головного управління розвідки Міноборони України вступили в запеклий бій з російськими загарбниками в районах висадки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал ГУР МОУ.

Бійці "Артана" проводили висадку на західному узбережжі Криму, а також на Тендрівській та Кінбурнській косах.

"Спецпризначенці вступили в запеклий бій з російськими загарбниками на вказаних окупованих територіях, завдавши ворогу значних втрат", - розповіли у військовій розвідці.

Також зазначається, що на шляху відходу групи після виконання бойового завдання учасники спецоперації провели бій на морі, оскільки противник спробував переслідувати українських військових на надводних швидкохідних патрульних катерах із підтримкою авіації.

"Це не перша і не остання операція Сил безпеки та оборони України на Кримському півострові. Про більшість з них стане відомо лише згодом", - наголосив командир "Артана" Віктор Торкотюк.

Цю висадку в Криму він називав "системною, спланованою та скоординованою роботою всіх задіяних підрозділів".

"Наслідки нашої роботи ворог відчуватиме ще довго. Своїми діями ми постійно нагадуємо російським загарбникам про неминучість звільнення всіх окупованих територій", - зазначив командир "Артана".

У ГУР також показали нове відео про цю спецоперацію, та кадри морського бою.

Операція бійців ГУР у Криму 4 жовтня

Нагадаємо, раніше у Головному управлінні розвідки Міноборони повідомили, що українські спецназівці висадилися в окупованому Криму вночі 4 жовтня.

Так, спецназівці "Стугни" та "Братства" у складі спецпідрозділу Тимура ГУР МО України десантувалися на території півострова і завдали вогняного ураження російським окупантам.

Також ГУРівці оприлюднили відео спецоперації у мережі.

Як розповів представник Головного управління розвідки Андрій Юсов, тоді сталася жорстока битва, під час якої російські окупанти зазнали значних втрат, а наші групи вже повернулися зі спецоперації.

"На жаль, є втрати і серед наших спецназівців, але вони не можна порівняти з російськими", - зазначив він.

Не перша висадка ГУР у Криму

Додамо, що це вже не перша посадка українських бійців на території окупованого Криму. Зокрема, 24 серпня розвідникам удалося здійснити вилазку біля населеного пункту Маяк на мисі Тарханкут.

Тоді відбувся бій у рамках спецоперації ГУР за участю плавальних засобів та авіації.

Своєю чергою російські джерела почали вигадувати свою версію про так звану "українську ДРГ", яка нібито була "знищена". Насправді в рамках спецоперації було знищено щонайменше 30 окупантів та пошкоджено чотири швидкохідні катери.