Бійці ГУР висадилися в Криму в рамках спецоперації, - Юсов

В тимчасово окупованому Криму цього ранку стався бій. Підрозділи української розвідки здійснили висадку в межах спецоперації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника ГУР МО Андрія Юсова в коментарі "Суспільному".

"В рамках спецоперації відбулась висадка особового складу на території півострова. Головне управління розвідки з взаємодією з військово-морським флотом провели спецоперацію", - сказав Юсов.

При цьому він зауважив, що втрат серед особового складу немає, а операція продовжується.

"Всі деталі ми не розкриваємо, є втрати серед особового складу противника, а також серед сил та засобів. Інформація щодо кількості втрат уточнюється", - додав Юсов.

ЗМІ раніше повідомили про бій з авіацією у Криму

Зазначимо, що місцеві Телеграм-канали цього ранку писали, що

з 5 години ранку біля населеного пункту Маяк на мисі Тарханкут було чути вибухи.

Фото: мис Тарханкут у Криму на мапі (google maps)

Як повідомило видання "Крим Реалії", в цьому районі стався бій за участю плавзасобів та авіації, але подробиць видання не наводило.

Варто зауважити, що у н.п. Маяк знаходиться база 3-го радіотехнічного полку у складі радіотехнічних військ Повітряно-космічних сил РФ. Також на тарханкутському півострові - розташований радіолокаційний вузол - РЛК "Небо-М" та РЛС "Каста-2Е2". По периметру підготовлено позиції для ППО.

Додамо, що російські джерела також повідомили про інцидент

з вибухами в Криму. Там нафантазували, що "невідомі на човнах відкрили вогонь по кемпінгу з людьми". Російські пропагандисти звинуватили у скоєному так звану "українську ДРГ".

Пропагандисти кажуть, що нібито були звуки стрілянини (схожі на стрілянину з РПГ), які почули близько 3:50 у кемпінгу "Оленівка Village" у селі Оленівка (неподалік н. п. Маяк).

"Коли люди прокинулися і вийшли з будиночків і наметів на пляж, вони побачили два гумові човни поблизу берега. У них було 10 невідомих. Один з них стріляв по кемпінгу. Але влучив лише один раз, після чого група зникла", - пишуть росіяни.

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