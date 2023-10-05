Спецоперация ГУР в Крыму. Разведчики раскрыли место высадки и показали видео боя

При проведении спецоперации во временно оккупированном Крыму в ночь на 4 октября бойцы подразделения специального назначения "Артан" Главного управления разведки Минобороны Украины вступили в ожесточенное сражение с российскими захватчиками в районах высадки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал ГУР МОУ.

Бойцы "Артана" проводили высадку на западном побережье Крыма, а также на Тендровской и Кинбурнской косах.

"Спецназовцы вступили в ожесточенное сражение с российскими захватчиками на указанных оккупированных территориях, нанеся врагу значительные потери", - рассказали в военной разведке.

Также отмечается, что на пути ухода группы после выполнения боевой задачи участники спецоперации провели бой на море, так как противник попытался преследовать украинских военных на надводных быстроходных патрульных катерах с поддержкой авиации.

"Это не первая и не последняя операция Сил безопасности и обороны Украины на Крымском полуострове. О большинстве из них станет известно лишь позже", - подчеркнул командир "Артана" Виктор Торкотюк.

Данную высадку в Крыму он называл "системной, спланированной и скоординированной работой всех задействованных подразделений".

"Последствия нашей работы враг будет еще долго. Своими действиями мы постоянно напоминаем российским захватчикам о неизбежности освобождения всех оккупированных территорий", – отметил командир "Артана".

В ГУР также показали новое видео об этой спецоперации, и кадры морского боя.

Операция бойцов ГУР в Крыму 4 октября

Напомним, ранее в Главном управлении разведки Минобороны сообщили, что украинские спецназовцы высадились в оккупированном Крыму ночью 4 октября.

Так, спецназовцы "Стугны" и "Братства" в составе спецподразделения Тимура ГУР МО Украины десантировались на территории полуострова и нанесли огненное поражение по российским оккупантам.

Также ГУРовцы обнародовали видео спецоперации в сети.

Как рассказал представитель Главного управления разведки Андрей Юсов, тогда произошло жестокое сражение, в ходе которого российские оккупанты понесли значительные потери, а наши группы уже вернулись из спецоперации.

"К сожалению, есть потери и среди наших спецназовцев, но они не соизмеримы с российскими", - отметил он.

Не первая высадка ГУР в Крыму

Добавим, что это уже не первая высадка украинских бойцов на территории оккупированного Крыма. В частности, 24 августа разведчикам удалось совершить вылазку возле населенного пункта Маяк на мысе Тарханкут.

Тогда произошел бой в рамках спецоперации ГУР с участием плавательных средств и авиации.

В свою очередь российские источники начали придумывать свою версию о так называемой "украинской ДРГ", которая якобы была "уничтожена". На самом деле в рамках спецоперации было уничтожено по меньшей мере 30 оккупантов и повреждены четыре быстроходных катера.