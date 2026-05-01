Спецконтракти для піхоти з червня: в Україні стартує реформа армії, план буде за тиждень

16:25 01.05.2026 Пт
2 хв
Які зміни щодо фінансового забезпечення чекають на військових?
aimg Валерій Ульяненко
Фото: українські військові (facebook.com/AFUkraine)

В Україні стартує реформа армії. Особливу увагу в ній буде приділено піхотинцям, для яких впровадять спецконтракти із виплатами до 400 тисяч гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

Читайте також: Зеленський анонсував поетапну "демобілізацію" вже у 2026 році

Глава держави розповів, що протягом квітня були погоджені ключові напрямки реформи - формула змін була визначена військовим командуванням та Кабміном.

"Зараз, у травні, відбудеться погодження всіх ключових деталей. У червні реформа стартує, і вже в червні повинні бути перші результати, зокрема у сфері фінансового забезпечення солдатів, сержантів та командирів Сил оборони України", - наголосив Зеленський.

Президент підкреслив, що особливу увагу буде приділено піхотинцям. Він зазначив, що піхотинець тримає на собі лінію фронту і "має відчувати, що наша держава реально його поважає".

"Доручив забезпечити впровадження спеціальних контрактів саме для наших піхотинців із виплатами в рамках 250-400 тисяч гривень у залежності від виконання бойових завдань", - повідомив Зеленський.

Підвищення зарплат військовим

Український президент розповів, що поставив завдання "відчутно збільшити" грошове забезпечення з урахуванням принципу справедливості.

За його словами, бойові завдання на передовій, реальний бойовий та управлінський досвід, ефективність військового мають гарантувати збільшення виплат.

"Мінімальний рівень має бути не менше ніж 30 тисяч гривень для тилових посад. Для бойових позицій - більше в рази. Для українських командирів, бойових сержантів та офіцерів - достойний та відчутно підвищений рівень виплат", - йдеться у заяві президента.

Нагадаємо, Україна готує зміни до підходів мобілізації, які передбачають ширше залучення військових на контрактній основі та поступове коригування чинних процедур.

Крім того, Володимир Зеленський нещодавно розповів, що Україна хоче відмовитись від проведення мобілізації на користь контрактної армії. Водночас він зауважив, що на це поки немає фінансування.

