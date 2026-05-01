Спецконтракты для пехоты с июня: в Украине стартует реформа армии, план будет через неделю

16:25 01.05.2026 Пт
Какие изменения по финансовому обеспечению ждут военных?
aimg Валерий Ульяненко
Фото: украинские военные (facebook.com/AFUkraine)

В Украине стартует реформа армии. Особое внимание в ней будет уделено пехотинцам, для которых внедрят спецконтракты с выплатами до 400 тысяч гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

Глава государства рассказал, что в течение апреля были согласованы ключевые направления реформы - формула изменений была определена военным командованием и Кабмином.

"Сейчас, в мае, состоится согласование всех ключевых деталей. В июне реформа стартует, и уже в июне должны быть первые результаты, в частности в сфере финансового обеспечения солдат, сержантов и командиров Сил обороны Украины", - подчеркнул Зеленский.

Президент подчеркнул, что особое внимание будет уделено пехотинцам. Он отметил, что пехотинец держит на себе линию фронта и "должен чувствовать, что наше государство реально его уважает".

"Поручил обеспечить внедрение специальных контрактов именно для наших пехотинцев с выплатами в рамках 250-400 тысяч гривен в зависимости от выполнения боевых задач", - сообщил Зеленский.

Повышение зарплат военным

Украинский президент рассказал, что поставил задачу "ощутимо увеличить" денежное обеспечение с учетом принципа справедливости.

По его словам, боевые задачи на передовой, реальный боевой и управленческий опыт, эффективность военного должны гарантировать увеличение выплат.

"Минимальный уровень должен быть не менее 30 тысяч гривен для тыловых должностей. Для боевых позиций - больше в разы. Для украинских командиров, боевых сержантов и офицеров - достойный и ощутимо повышенный уровень выплат", - говорится в заявлении президента.

Напомним, Украина готовит изменения в подходы мобилизации, которые предусматривают более широкое привлечение военных на контрактной основе и постепенную корректировку действующих процедур.

Кроме того, Владимир Зеленский недавно рассказал, что Украина хочет отказаться от проведения мобилизации в пользу контрактной армии. В то же время он отметил, что на это пока нет финансирования.

