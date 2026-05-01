Спецконтракты для пехоты с июня: в Украине стартует реформа армии, план будет через неделю

Глава государства рассказал, что в течение апреля были согласованы ключевые направления реформы - формула изменений была определена военным командованием и Кабмином.

"Сейчас, в мае, состоится согласование всех ключевых деталей. В июне реформа стартует, и уже в июне должны быть первые результаты, в частности в сфере финансового обеспечения солдат, сержантов и командиров Сил обороны Украины", - подчеркнул Зеленский.

Президент подчеркнул, что особое внимание будет уделено пехотинцам. Он отметил, что пехотинец держит на себе линию фронта и "должен чувствовать, что наше государство реально его уважает".

"Поручил обеспечить внедрение специальных контрактов именно для наших пехотинцев с выплатами в рамках 250-400 тысяч гривен в зависимости от выполнения боевых задач", - сообщил Зеленский.

Повышение зарплат военным

Украинский президент рассказал, что поставил задачу "ощутимо увеличить" денежное обеспечение с учетом принципа справедливости.

По его словам, боевые задачи на передовой, реальный боевой и управленческий опыт, эффективность военного должны гарантировать увеличение выплат.

"Минимальный уровень должен быть не менее 30 тысяч гривен для тыловых должностей. Для боевых позиций - больше в разы. Для украинских командиров, боевых сержантов и офицеров - достойный и ощутимо повышенный уровень выплат", - говорится в заявлении президента.