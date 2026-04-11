Спеціально для росіян: Дуров заявив про нове "антицензурне" оновлення Telegram

19:14 11.04.2026 Сб
2 хв
Засновник Telegram дав росіянам низку порад, як уникнути блокування
aimg Антон Корж
Ілюстративне фото: Telegram в Росії продовжують блокувати (Getty Images)

Месенджер Telegram, який намагаються заблокувати у Росії, отримав спеціальне оновлення - оновлений протокол захисту від цензури. Теоретично це дозволяє використати месенджер там, де його блокують.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення засновника месенджера Павла Дурова.

Читайте також: Блокування VPN у Росії спричинило збій у платіжній системі, - Дуров

"Користувачам у Росії рекомендується оновити свої додатки, щоб залишатися на зв'язку, незважаючи на заборону", - сказано у його повідомленні.

Також Дуров порадив росіянам встановити відразу кілька VPN-сервісів та проксі-серверів. За його словами, варто допомогти друзям та родичам зробити те саме. Дуров при цьому радить уникати використання російських додатків, якщо на пристрої ввімкнено VPN - додатки рапортують про це владі, роботу програми на пристрої можуть заблокувати.

"Я радий бачити, що більшість людей вже це роблять. Завдяки цьому "цифровому опору" використання Telegram у Росії залишалося стабільним протягом останнього тижня, незважаючи на повну заборону", - додав він.

Зазначимо, попри заяву Дурова про оновлення багато росіян все одно скаржаться, що не можуть використовувати Telegram. Причина доволі проста - російський режим вдався до масового блокування саме проксі-серверів. Також російські додатки дійсно повідомляють про використання на пристроях VPN-сервісів - "найагресивнішими" в цьому плані, пишуть російські канали, стали додатки росбанків.

Блокування Telegram та обмеження інтернету в РФ

Нагадаємо, що у Росії почали блокувати месенджер Telegram раніше, ніж очікувалося. Станом на 11 квітня месенджер в РФ фактично не працює в нормальному режимі.

Зазначимо, раніше повідомлялося, що російський режим вже визначився з датою блокування месенджера Telegram на території РФ. Планувалося, що це станеться вже на початку квітня цього року - починаючи з 1 квітня.

Через це в Росії навіть пройшли мітинги за "вільний інтернет". Вони відбулися 29 березня у більшості великих російських міст та завершилися затриманнями. Затримали від 3 до 12 осіб, при цьому більшість "протестувальників" просто відтіснили.

Більше по темі:
TelegramПавло ДуровРосійська Федерація