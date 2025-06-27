"Спекуляції": Іран спростував заяву Трампа про відновлення ядерних переговорів

"Я прямо заявляю, що жодної угоди, домовленості чи обговорення щодо початку нових переговорів не відбулося. Деякі спекуляції щодо відновлення переговорів не слід сприймати серйозно", - сказав Арагчі під час виступу на державному телебаченні Ірану.

Також Арагчі заявив, що інспектори Організації Об'єднаних Націй не будуть допущені на іранські ядерні об'єкти, щоб оцінити їхні пошкодження. Аналогічно Іран не планує приймати з візитом генерального директора Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаеля Гроссі.

Видання нагадує, що Тегеран заблокував роботу МАГАТЕ в країні з початку ескалації між Ізраїлем та Іраном. Інспектори агентства не можуть з'ясувати місцезнаходження запасів високозбагаченого урану, який можна використати для створення ядерної зброї.

До того ж Іран прийняв закон, який дозволяє йому припинити співпрацю з МАГАТЕ. Щоправда, для його повної реалізації Ірану доведеться вийти з Договору про нерозповсюдження ядерної зброї - а на такий крок Тегеран, схоже, все ще не готовий.