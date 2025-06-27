"Спекуляции": Иран опроверг заявление Трампа о возобновлении ядерных переговоров

"Я прямо заявляю, что никакого соглашения, договоренности или обсуждения о начале новых переговоров не произошло. Некоторые спекуляции о возобновлении переговоров не следует воспринимать серьезно", - сказал Арагчи во время выступления на государственном телевидении Ирана.

Также Арагчи заявил, что инспекторы Организации Объединенных Наций не будут допущены на иранские ядерные объекты, чтобы оценить их повреждения. Аналогично Иран не планирует принимать с визитом генерального директора Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси.

Издание напоминает, что Тегеран заблокировал работу МАГАТЭ в стране с начала эскалации между Израилем и Ираном. Инспекторы агентства не могут выяснить местонахождение запасов высокообогащенного урана, который можно использовать для создания ядерного оружия.

К тому же Иран принял закон, который позволяет ему прекратить сотрудничество с МАГАТЭ. Правда, для его полной реализации Ирану придется выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия - а на такой шаг Тегеран, похоже, все еще не готов.