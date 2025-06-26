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Жарче нормы? Синоптики предупредили, какие сюрпризы готовит июль украинцам

Четверг 26 июня 2025 11:26
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Жарче нормы? Синоптики предупредили, какие сюрпризы готовит июль украинцам Июль в Украине считается самым теплым месяцем года (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

В Украинском гидрометеорологическом центре обнародовали краткую климатическую характеристику июля в Украине. Кроме того, синоптики поделились общим предварительным прогнозом на второй месяц лета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УкрГМЦ в Facebook.

Краткая климатическая характеристика июля в Украине

Рассказывая о краткой климатической характеристике июля, украинцам напомнили, что это - не прогноз, а анализ за прошлые годы (многолетний режим погоды в июле в Украине).

В Укргидрометцентре отметили также, что июль - самый теплый месяц года:

  • с периодами неустойчивой погоды с грозами, шквалами и ливнями;
  • с периодами жаркой засушливой погоды.

Средняя месячная температура воздуха в этом месяце составляет:

  • по Украине - 19-24,8°C;
  • в Карпатах 13-18°C.

Абсолютный максимум температуры воздуха в июле в Украине:

  • 33,4-39,6°C;
  • в южных, восточных, Днепропетровской, Кировоградской, Винницкой областях и в Крыму - местами 40-41,6°C;
  • в горных районах - 27-37°C.

При этом абсолютный минимум температуры:

  • 2-9°C;
  • на юге Одесской, Херсонской области и в Крыму - местами 10-13°C;
  • на высокогорье Карпат - от 2 градусов тепла до 1 градуса мороза.

Кроме того, среднее месячное количество осадков таково:

  • в западных, северных и в Винницкой областях - 62-119 мм;
  • в Карпатах - 131-170 мм;
  • на остальной территории страны - 37-75 мм (на юго-востоке - местами 23-36 мм).

Прогноз среднемесячной температуры и количества осадков

В завершение эксперты УкрГМЦ поделились предварительным прогнозом среднемесячной температуры и количества осадков в июле 2025 года в Украине.

Так, средняя месячная температура предполагается на уровне:

  • 21,6-26,0°C;
  • в Карпатах - 17-19°C.

Уточняется, что это - на 2,0-2,5°C выше нормы.

Месячное же количество осадков в июле текущего года ожидается таким:

  • в среднем по Украине - 25-73 мм;
  • в Карпатах и на Прикарпатье - местами 84-109 мм.

"Что меньше нормы (64-79%)", - подытожили в Укргидрометцентре.

Жарче нормы? Синоптики предупредили, какие сюрпризы готовит июль украинцамЖарче нормы? Синоптики предупредили, какие сюрпризы готовит июль украинцамКлиматическая характеристика июля в Украине (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Напомним, в прошлом году лето в Украине установило немало температурных рекордов и выдалось непростым для тех людей, которые тяжело переносят жару.

Учитывая это мы рассказывали, стоит ли ждать чего-то подобного в 2025 году.

Кроме того, в УкрГМЦ рассказали, что будет с погодой в Украине в ближайшее время и правда ли, что июль начнется с жары.

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