Жарче нормы? Синоптики предупредили, какие сюрпризы готовит июль украинцам
В Украинском гидрометеорологическом центре обнародовали краткую климатическую характеристику июля в Украине. Кроме того, синоптики поделились общим предварительным прогнозом на второй месяц лета.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УкрГМЦ в Facebook.
Краткая климатическая характеристика июля в Украине
Рассказывая о краткой климатической характеристике июля, украинцам напомнили, что это - не прогноз, а анализ за прошлые годы (многолетний режим погоды в июле в Украине).
В Укргидрометцентре отметили также, что июль - самый теплый месяц года:
- с периодами неустойчивой погоды с грозами, шквалами и ливнями;
- с периодами жаркой засушливой погоды.
Средняя месячная температура воздуха в этом месяце составляет:
- по Украине - 19-24,8°C;
- в Карпатах 13-18°C.
Абсолютный максимум температуры воздуха в июле в Украине:
- 33,4-39,6°C;
- в южных, восточных, Днепропетровской, Кировоградской, Винницкой областях и в Крыму - местами 40-41,6°C;
- в горных районах - 27-37°C.
При этом абсолютный минимум температуры:
- 2-9°C;
- на юге Одесской, Херсонской области и в Крыму - местами 10-13°C;
- на высокогорье Карпат - от 2 градусов тепла до 1 градуса мороза.
Кроме того, среднее месячное количество осадков таково:
- в западных, северных и в Винницкой областях - 62-119 мм;
- в Карпатах - 131-170 мм;
- на остальной территории страны - 37-75 мм (на юго-востоке - местами 23-36 мм).
Прогноз среднемесячной температуры и количества осадков
В завершение эксперты УкрГМЦ поделились предварительным прогнозом среднемесячной температуры и количества осадков в июле 2025 года в Украине.
Так, средняя месячная температура предполагается на уровне:
- 21,6-26,0°C;
- в Карпатах - 17-19°C.
Уточняется, что это - на 2,0-2,5°C выше нормы.
Месячное же количество осадков в июле текущего года ожидается таким:
- в среднем по Украине - 25-73 мм;
- в Карпатах и на Прикарпатье - местами 84-109 мм.
"Что меньше нормы (64-79%)", - подытожили в Укргидрометцентре.
Климатическая характеристика июля в Украине (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Напомним, в прошлом году лето в Украине установило немало температурных рекордов и выдалось непростым для тех людей, которые тяжело переносят жару.
Учитывая это мы рассказывали, стоит ли ждать чего-то подобного в 2025 году.
Кроме того, в УкрГМЦ рассказали, что будет с погодой в Украине в ближайшее время и правда ли, что июль начнется с жары.
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