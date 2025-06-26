Жарче нормы? Синоптики предупредили, какие сюрпризы готовит июль украинцам

В Украинском гидрометеорологическом центре обнародовали краткую климатическую характеристику июля в Украине. Кроме того, синоптики поделились общим предварительным прогнозом на второй месяц лета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УкрГМЦ в Facebook.

"Что меньше нормы (64-79%)", - подытожили в Укргидрометцентре.

Месячное же количество осадков в июле текущего года ожидается таким:

Уточняется, что это - на 2,0-2,5°C выше нормы.

В завершение эксперты УкрГМЦ поделились предварительным прогнозом среднемесячной температуры и количества осадков в июле 2025 года в Украине.

В Укргидрометцентре отметили также, что июль - самый теплый месяц года :

Рассказывая о краткой климатической характеристике июля, украинцам напомнили, что это - не прогноз, а анализ за прошлые годы (многолетний режим погоды в июле в Украине).

Напомним, в прошлом году лето в Украине установило немало температурных рекордов и выдалось непростым для тех людей, которые тяжело переносят жару.

Учитывая это мы рассказывали, стоит ли ждать чего-то подобного в 2025 году.

Кроме того, в УкрГМЦ рассказали, что будет с погодой в Украине в ближайшее время и правда ли, что июль начнется с жары.

Читайте также, как специалисты в Украине фиксируют продолжительность солнечного сияния - "записывают" солнце.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канал РБК-Украина в Telegram.