Спека відступає: синоптики назвали день кардинальних змін погоди та до чого готуватися

Головне: Зміна погоди : 4 липня холодний атмосферний фронт із Західної Європи витіснить спеку з більшості областей, при цьому по Україні, крім південного заходу, ймовірні грозові дощі (місцями з градом і шквалами).

: 4 липня холодний атмосферний фронт із Західної Європи витіснить спеку з більшості областей, при цьому по Україні, крім південного заходу, ймовірні грозові дощі (місцями з градом і шквалами). Де найтепліше : в суботу температура повітря вдень становитиме +21...+26°С, хоча трішки вищі значення ймовірні на півдні та сході - до +31°С.

: в суботу температура повітря вдень становитиме +21...+26°С, хоча трішки вищі значення ймовірні на півдні та сході - до +31°С. Що далі : впродовж неділі та наступного тижня денна температура по Україні коливатиметься у межах +21...+28°С, вночі +11...+18°С (істотних стрибків не прогнозують).

: впродовж неділі та наступного тижня денна температура по Україні коливатиметься у межах +21...+28°С, вночі +11...+18°С (істотних стрибків не прогнозують). Характер опадів : дощі матимуть локальний "літній" характер, місцями вони можуть супроводжуватись грозами.

: дощі матимуть локальний "літній" характер, місцями вони можуть супроводжуватись грозами. Температура повітря: точні показники "на місцях" - як вночі, так і вдень - залежатимуть від хмарності та рельєфу місцевості.

Як і чому погода найближчим часом зміниться

– Впродовж 4-6 липня, тобто у найближчі три доби, характер погоди в Україні зміниться. Оскільки відбудеться зміна повітряних мас.

Холодний атмосферний фронт, що надійшов із Західної Європи, витіснятиме сухе, розпечене повітря з нашої території у східному напрямку, за межі України.

Це, передусім, позначиться на температурних показниках.

Спека зміниться комфортною температурою. А на шляху переміщення - фронт зумовлюватиме дощі різної інтенсивності.

Найактивнішим цей процес прогнозуємо 4 липня, тобто завтра.

Тиск і вологість зазнаватимуть коливань.

А північно-західний вітер - буде переносити більш свіже повітря. Він буде у помірних значеннях швидкості, так би мовити.

До чого готуватись українцям у суботу, 4 липня

– Найближчої ночі у північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях, а завтра вдень - по всій території України (крім південного заходу), ми очікуємо на помірні дощі.

Місцями - значні дощі та грози. Подекуди - град і шквали до 15-20 метрів за секунду.

Температура повітря в нічні години буде в межах +13...+18°С. Вдень очікуємо +21...+26°С.

На півдні та сході країни - буде ще трішки тепліше, оскільки атмосферний фронт туди ще завтра повноцінно не дійде.

Там у нічні години +18...+23°С, вдень +26...+31°С.

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Де будуть дощі потім і що з температурою

– В неділю (5 липня, - Ред.) на півночі, сході та південному сході країни, а в понеділок (6 липня, - Ред.) у західних, північних та північно-східних областях - місцями випадатимуть короткочасні дощі з грозами.

У всіх інших областях опадів не очікуємо.

Температура вже по всій території України у нічні години буде в межах +11...+18°С, а вдень +21...+28°С.

Холодний атмосферний фронт із Західної Європи витіснить спеку й принесе більше опадів (інфографіка: РБК-Україна)

Чого чекати від погоди в Україні пізніше

– Надалі, у вівторок та середу (7-8 липня, - Ред.) по території України залишатиметься ще така, можна сказати, дощова погода в цілому.

Хоча 7 липня - переважно без опадів, проте вже 8 липня вночі на заході, а вдень - по Україні (крім південного сходу), випадатимуть знову ж таки короткочасні дощі з грозами.

Температурні значення істотних змін, у порівнянні з попередніми днями, не зазнаватимуть.

Лише 8 липня у південно-східній частині України - до +31°С.

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Чи поменшає дощів до кінця наступнго тижня

– Надалі, впродовж 9-13 липня, короткочасні дощі з грозами випадатимуть місцями.

Значення температури, знову ж таки, залишатимуться на тому самому рівні (приблизно як і в попередні дні, - Ред.).

Вночі +11...+18°С, а вдень +21...+28°С.

Тобто температура повітря буде в таких, однакових межах, в принципі. Істотних змін не зазнаватиме.

Чи можна сказати, що десь буде найхолодніше чи навпаки

– Точна ситуація залежатиме вже більше від рельєфу. Тобто в тих місцях, де нижче... там може бути трішки прохолодніше. Свіжіше, так би мовити.

У тих місцях, які дещо вищі - там трішки тепліше.

Тобто вночі +13...+18°С, або +11...+16°С... Температура може так, нерівномірно поширюватись.

Але, умовно, такого, щоб на заході холодніше, а на сході тепліше, - такого в нічні години не буде.

Лише, наприклад, на узбережжі морів - то там до +19°С.

Денні максимуми... можуть залежати також від хмарності - від кількості хмар.

Якщо десь буде більше хмар, то буде нижча денна температура, наприклад до +21°С.

Крім того, подібна ситуація може спостерігатись на високогірних станціях.

Тобто все може залежати і від хмарності, і від рельєфу.

Чи варто готуватись до "суцільних" дощів

– Дощі будуть більш такі, короткочасні. Звичайного літнього характеру.

Тобто це коли вони - більш локалізовані. В одному районі міста може йти дощ, а в іншому його не буде.

Тому що там хмара, умовно, випала, а на іншому місці - її вже немає. Або її "понесло", грубо кажучи, в інший бік.

В цілому (така синоптична ситуація, - Ред.) буде поширюватись по території України, але матиме локальний характер.

Оскільки зараз - літній період. А в літній, теплий період, саме ось такий характер поширення опадів зазвичай.