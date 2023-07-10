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Спека трохи спаде, але місцями невеликі дощі: прогноз погоди на сьогодні

Фото: синоптики дали прогноз погоди на сьогодні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Спека в Україні трохи спаде 10 липня. У деяких областях можливі короткочасні дощі та грози.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

В Україні сьогодні мінлива хмарність.

Вночі у північно-західних, вдень у західних, північних, місцями Вінницькій та Харківській областях прогнозують короткочасні дощі, вдень грози.

На решті території без опадів.

Температура повітря вночі очікується на рівні 14-19°, у південній частині до 22°, в Карпатах 9-14°. Вдень 25-30°, в західних та Житомирській областях 22-27°.

Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с.

Погода у Києві

В столиці та області мінлива хмарність.

Вночі без опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ.

Температура у Києві вночі 14-16°, вдень 22-24°, по області вночі 11-16°, вдень 21-26°.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Негода в Україні

Минулого тижня в Україні вирувала негода. Так, 6 та 7 липня Київ накрила потужна злива. Вулиці затопили настільки, що автомобілі опинилися наполовину покриті водою у деяких районах столиці.

Рятувальникам навіть довелося визволяли людей з підтоплених підвалів - вони відкачували воду та допомогали людям в евакуації матеріальних цінностей.

А в Борисполі через негоду зруйнувало котельну трубу. Тим часом в Івано-Франківську обвалилася частина пішохідного мосту.

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