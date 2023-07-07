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У Борисполі в результаті негоди зруйновано котельну трубу

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П'ятниця 07 липня 2023 00:46
У Борисполі в результаті негоди зруйновано котельну трубу Фото у Борисполі в результаті негоди зруйновано котельну трубу (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Ввечері 6 липня Київ та область накрила гроза. У різних районах було зафіксовано сильні пориви вітру та зливу.

Про це повідомляє РБК-Україна, з посиланням на Telegram-канал начальника Головного управління Національної поліції в Київській області Андрія Нєбитова.

За його даними, у місті Бориспіль, Київської області в результаті негоди було зруйновано котельну трубу.

"Наслідки негоди в Борисполі. Від пориву вітру в одному із приміщень котельні впала труба", - написав він.

За його словами, в результаті інцидентц ніхто не постраждав. На місці події працювала поліція і комунальні служби.

Фото: негода в Борисполі (t.me/andrii_nebytov)

Погода в Україні

Погода в Україні буде дощовою та спекотною цього тижня, з 4 до 7 липня. При цьому місцями очікуються грози.

За прогнозом синоптиків, у липні в Україні буде тепліше за норму на 1-2 градусів. Середньомісячна температура прогнозується у межах від 20 до 25 градусів тепла, у Карпатах 16-18 градусів.

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