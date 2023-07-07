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Негода у Києві. Рятувальники визволили людей з підтоплених підвалів

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Київ, П'ятниця 07 липня 2023 22:15
Негода у Києві. Рятувальники визволили людей з підтоплених підвалів Фото: рятувальники врятували киян від негоди (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Каріна Левицька

В Києві рятувальники визволили людей з підтоплених підвалів. Наразі відомо про шістьох врятованих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства внутрішніх справ України

За даними МВС, з підтоплених підвалів за адресою Голосіївська, 13-А рятувальники евакуювали шість людей.

Фото: рятувальники врятували киян від негоди (t.me/mvs_ukraine)

Надзвичайники зрізали грати, вивели громадян на безпечну відстань і приступили до відкачування води, допомогли людям в евакуації матеріальних цінностей.

Загалом допомога з відкачування води надана рятувальниками ще в трьох адресах міста.

Нагадаємо, ми повідомляли, що сьогодні, 7 липня, на Прикарпатті внаслідок негоди в деяких населених пунктах також піднявся рівень води.

Раніше рятувальники розповіли, що робити під час повеней і паводків.

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