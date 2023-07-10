Жара немного спадет, но местами небольшие дожди: прогноз погоды на сегодня

В Украине сегодня переменная облачность.

Ночью в северо-западных, днем западных, северных, местами Винницкой и Харьковской областях прогнозируют кратковременные дожди, днем грозы.

На остальной территории без осадков.

Температура воздуха ночью ожидается на уровне 14-19°, в южной части до 22°, в Карпатах 9-14°. Днем 25-30°, в западных и Житомирской областях 22-27°.

Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.

Погода в Киеве

В столице и области переменная облачность.

Ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь.

Температура в Киеве ночью 14-16°, днем 22-24°, по области ночью 11-16°, днем 21-26°.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Непогода в Украине

На прошлой неделе в Украине бушевала непогода. Так, 6 и 7 июля Киев накрыл мощный ливень. Улицы затопили настолько, что автомобили оказались наполовину покрытые водой в некоторых районах столицы.

Спасателям даже пришлось освобождать людей из подтопленных подвалов - они откачивали воду и помогали людям в эвакуации материальных ценностей.

А в Борисполе из-за непогоды разрушило котельную трубу. Тем временем в Ивано-Франковске обрушилась часть пешеходного моста.

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