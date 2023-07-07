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В Івано-Франківську через негоду обвалилася частина пішохідного мосту (фото)

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Івано-Франківськ, П'ятниця 07 липня 2023 20:42
В Івано-Франківську через негоду обвалилася частина пішохідного мосту (фото) Фото: Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

В Івано-Франківську сьогодні, 7 липня, внаслідок негоди завалилася частина пішохідного мосту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міського голову Івано-Франківська Руслана Марцінківа.

"Увага. Сильні зливи наробили біди в області. І не оминуло й Івано-Франківськ. Через різке підняття рівня води обвалилася частина пішохідного мосту на Набережній", - йдеться у повідомленні.

В Івано-Франківську через негоду обвалилася частина пішохідного мосту (фото)

Фото: обвалений міст (t.me/galkaifuanews)

Міський голова закликав всіх бути максимально уважними. Відповідні служби вже працюють на місці.

"Над відновленням пішохідного мосту працюватиме Локомотиворемонтний завод", - додав Марцінків.

Негода в Україні

Київ сьогодні, 7 липня, знову накрила сильна злива. Частину вулиць вже підтопило. Також через негоду почало підтоплювати ТЦ Ocean Plaza.

Вчора ввечері Київ накрила гроза. У різних районах міста фіксують сильні пориви вітру та зливу.

У Борисполі в результаті негоди зруйновано котельну трубу. У різних районах було зафіксовано сильні пориви вітру та зливу.

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