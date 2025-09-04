Спека тримається до +32, але місцями грози: прогноз погоди сьогодні

Погода в Україні

За прогнозами синоптиків, на більшій частині території країни встановиться малохмарна погода без опадів.

Дощі можливі тільки на Закарпатті та Прикарпатті. Вітер північно-східний, на заході - південно-східний, швидкістю 3-8 м/с.

Температура вночі становитиме 10-15 градусів, на узбережжі морів до 18 градусів.

Вдень очікується 23-28 градусів, місцями на заході та півдні 30-32 градуси. У північно-східній частині країни вночі 8-13 градусів, вдень 21-26 градусів.

Погода у Києві

У столиці сьогодні малохмарно, без опадів. Вітер північно-східний, 3–8 м/с.

Температура по області вночі 10-15 градусів, вдень 23-28 градусів. У Києві вночі 13-15 градусів, вдень 25-27 градусів.

Погода по регіонах