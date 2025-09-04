UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни

Спека тримається до +32, але місцями грози: прогноз погоди сьогодні

Фото: синоптики дали прогноз на 4 вересня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ірина Глухова

Сьогодні, 4 вересня, під загрозою дощів опиниться крайній захід України - тут зранку можливі грозові зливи. На решті території прогнозують суху та сонячну погоду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За прогнозами синоптиків, на більшій частині території країни встановиться малохмарна погода без опадів.

Дощі можливі тільки на Закарпатті та Прикарпатті. Вітер північно-східний, на заході - південно-східний, швидкістю 3-8 м/с.

Температура вночі становитиме 10-15 градусів, на узбережжі морів до 18 градусів.

Вдень очікується 23-28 градусів, місцями на заході та півдні 30-32 градуси. У північно-східній частині країни вночі 8-13 градусів, вдень 21-26 градусів.

Погода у Києві

У столиці сьогодні малохмарно, без опадів. Вітер північно-східний, 3–8 м/с.

Температура по області вночі 10-15 градусів, вдень 23-28 градусів. У Києві вночі 13-15 градусів, вдень 25-27 градусів.

Погода по регіонах

  • Північ - вночі 10-15 градусів, вдень 23-28 градусів.
  • Схід - вночі 8-13 градусів, вдень 21-26 градусів.
  • Центр - вночі 10-15 градусів, вдень 23-28 градусів.
  • Південь - вночі 15-20 градусів, вдень 27-32 градуси.
  • Захід - вночі 10-17 градусів, вдень 24-30 градусів, місцями грози.

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко пояснює появу дощів особливою атмосферною зоною - лінією сходження повітряних мас. Коли різні повітряні потоки зустрічаються в одному місці, вони створюють ідеальні умови для народження хмар та опадів.

Тим часом кліматологи підбили підсумки літа в Києві та зафіксували температурні рекорди.

А в Укргідрометцентрі дали прогноз погоди на перший місяць осені.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГідрометцентрПогода в Україні