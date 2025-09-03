Грозові дощі накриють частину України: де чекати негоду

Завтра, 4 вересня, в Україні очікуються грозові дощі в західних регіонах. На решті території переважатиме суха погода.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко у Telegram .

Синоптикиня пояснює появу дощів особливою атмосферною зоною - лінією сходження повітряних мас. Коли різні повітряні потоки зустрічаються в одному місці, вони створюють ідеальні умови для народження хмар та опадів.

Цей процес працює як "природний генератор негоди". У цей час теплі повітряні маси піднімаються вгору, холодні опускаються вниз, а в результаті їх зіткнення формуються потужні грозові фронти.

Які регіони очікують дощі

Завтра на крайньому заході України ймовірні грозові дощі. Через оцю лінію сходження. Решта території - сухо, сонячно, антициклон.

Температура повітря протягом дня 4-го вересня очікується +24+29 градусів, на заході та півдні +28+32 градуси.

Погода у столиці

У Києві завтра буде сухо та сонячно, максимум +26 градусів. Найближчий дощ ймовірний у понеділок, 8-го вересня.

Фото: жовта лінія з колючками на карті нижче - це так звана лінія сходження (Наталка Діденко)