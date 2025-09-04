RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

Жара держится до +32, но местами грозы: прогноз погоды сегодня

Фото: синоптики дали прогноз на 4 сентября (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ірина Глухова

Сегодня, 4 сентября, под угрозой дождей окажется крайний запад Украины - здесь утром возможны грозовые ливни. На остальной территории прогнозируют сухую и солнечную погоду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По прогнозам синоптиков, на большей части территории страны установится малооблачная погода без осадков. Дожди возможны только на Закарпатье и Прикарпатье. Ветер северо-восточный, на западе - юго-восточный, скоростью 3-8 м/с.

Температура ночью составит 10-15 градусов, на побережье морей до 18 градусов. Днем ожидается 23-28 градусов, местами на западе и юге 30-32 градуса. В северо-восточной части страны ночью 8-13 градусов, днем 21-26 градусов.

Погода в Киеве

В столице сегодня малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с.

Температура по области ночью 10-15 градусов, днем 23-28 градусов. В Киеве ночью 13-15 градусов, днем 25-27 градусов.

Погода по регионам

  • Север - ночью 10-15 градусов, днем 23-28 градусов.
  • Восток - ночью 8-13 градусов, днем 21-26 градусов.
  • Центр - ночью 10-15 градусов, днем 23-28 градусов.
  • Юг - ночью 15-20 градусов, днем 27-32 градуса.
  • Запад - ночью 10-17 градусов, днем 24-30 градусов, местами грозы.

 

Напомним, синоптик Наталья Диденко объясняет появление дождей особой атмосферной зоной - линией схождения воздушных масс. Когда различные воздушные потоки встречаются в одном месте, они создают идеальные условия для рождения облаков и осадков.

Тем временем климатологи подвели итоги лета в Киеве и зафиксировали температурные рекорды.

А в Укргидрометцентре дали прогноз погоды на первый месяц осени.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в УкраинеГидрометцентр