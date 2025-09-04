Спека тримається до +32, але місцями грози: прогноз погоди сьогодні
Сьогодні, 4 вересня, під загрозою дощів опиниться крайній захід України - тут зранку можливі грозові зливи. На решті території прогнозують суху та сонячну погоду.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Погода в Україні
За прогнозами синоптиків, на більшій частині території країни встановиться малохмарна погода без опадів.
Дощі можливі тільки на Закарпатті та Прикарпатті. Вітер північно-східний, на заході - південно-східний, швидкістю 3-8 м/с.
Температура вночі становитиме 10-15 градусів, на узбережжі морів до 18 градусів.
Вдень очікується 23-28 градусів, місцями на заході та півдні 30-32 градуси. У північно-східній частині країни вночі 8-13 градусів, вдень 21-26 градусів.
Погода у Києві
У столиці сьогодні малохмарно, без опадів. Вітер північно-східний, 3–8 м/с.
Температура по області вночі 10-15 градусів, вдень 23-28 градусів. У Києві вночі 13-15 градусів, вдень 25-27 градусів.
Погода по регіонах
- Північ - вночі 10-15 градусів, вдень 23-28 градусів.
- Схід - вночі 8-13 градусів, вдень 21-26 градусів.
- Центр - вночі 10-15 градусів, вдень 23-28 градусів.
- Південь - вночі 15-20 градусів, вдень 27-32 градуси.
- Захід - вночі 10-17 градусів, вдень 24-30 градусів, місцями грози.
Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко пояснює появу дощів особливою атмосферною зоною - лінією сходження повітряних мас. Коли різні повітряні потоки зустрічаються в одному місці, вони створюють ідеальні умови для народження хмар та опадів.
Тим часом кліматологи підбили підсумки літа в Києві та зафіксували температурні рекорди.
А в Укргідрометцентрі дали прогноз погоди на перший місяць осені.