ua en ru
Чт, 04 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Спека тримається до +32, але місцями грози: прогноз погоди сьогодні

Четвер 04 вересня 2025 07:01
UA EN RU
Спека тримається до +32, але місцями грози: прогноз погоди сьогодні Фото: синоптики дали прогноз на 4 вересня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ірина Глухова

Сьогодні, 4 вересня, під загрозою дощів опиниться крайній захід України - тут зранку можливі грозові зливи. На решті території прогнозують суху та сонячну погоду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За прогнозами синоптиків, на більшій частині території країни встановиться малохмарна погода без опадів.

Дощі можливі тільки на Закарпатті та Прикарпатті. Вітер північно-східний, на заході - південно-східний, швидкістю 3-8 м/с.

Температура вночі становитиме 10-15 градусів, на узбережжі морів до 18 градусів.

Вдень очікується 23-28 градусів, місцями на заході та півдні 30-32 градуси. У північно-східній частині країни вночі 8-13 градусів, вдень 21-26 градусів.

Погода у Києві

У столиці сьогодні малохмарно, без опадів. Вітер північно-східний, 3–8 м/с.

Температура по області вночі 10-15 градусів, вдень 23-28 градусів. У Києві вночі 13-15 градусів, вдень 25-27 градусів.

Погода по регіонах

  • Північ - вночі 10-15 градусів, вдень 23-28 градусів.
  • Схід - вночі 8-13 градусів, вдень 21-26 градусів.
  • Центр - вночі 10-15 градусів, вдень 23-28 градусів.
  • Південь - вночі 15-20 градусів, вдень 27-32 градуси.
  • Захід - вночі 10-17 градусів, вдень 24-30 градусів, місцями грози.

Спека тримається до +32, але місцями грози: прогноз погоди сьогодні

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко пояснює появу дощів особливою атмосферною зоною - лінією сходження повітряних мас. Коли різні повітряні потоки зустрічаються в одному місці, вони створюють ідеальні умови для народження хмар та опадів.

Тим часом кліматологи підбили підсумки літа в Києві та зафіксували температурні рекорди.

А в Укргідрометцентрі дали прогноз погоди на перший місяць осені.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гідрометцентр Погода в Україні
Новини
Зеленський прибув до Парижа на зустріч "коаліції рішучих"
Зеленський прибув до Парижа на зустріч "коаліції рішучих"
Аналітика
Путін посилить обстріли? Чи готова Україна до нових ударів по енергетиці
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Путін посилить обстріли? Чи готова Україна до нових ударів по енергетиці