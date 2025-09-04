Спека тримається до +32, але місцями грози: прогноз погоди сьогодні

Сьогодні, 4 вересня, під загрозою дощів опиниться крайній захід України - тут зранку можливі грозові зливи. На решті території прогнозують суху та сонячну погоду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні За прогнозами синоптиків, на більшій частині території країни встановиться малохмарна погода без опадів. Дощі можливі тільки на Закарпатті та Прикарпатті. Вітер північно-східний, на заході - південно-східний, швидкістю 3-8 м/с. Температура вночі становитиме 10-15 градусів, на узбережжі морів до 18 градусів. Вдень очікується 23-28 градусів, місцями на заході та півдні 30-32 градуси. У північно-східній частині країни вночі 8-13 градусів, вдень 21-26 градусів. Погода у Києві У столиці сьогодні малохмарно, без опадів. Вітер північно-східний, 3–8 м/с. Температура по області вночі 10-15 градусів, вдень 23-28 градусів. У Києві вночі 13-15 градусів, вдень 25-27 градусів. Погода по регіонах Північ - вночі 10-15 градусів, вдень 23-28 градусів.

Схід - вночі 8-13 градусів, вдень 21-26 градусів.

Центр - вночі 10-15 градусів, вдень 23-28 градусів.

Південь - вночі 15-20 градусів, вдень 27-32 градуси.

Захід - вночі 10-17 градусів, вдень 24-30 градусів, місцями грози.