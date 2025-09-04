Жара держится до +32, но местами грозы: прогноз погоды сегодня

Сегодня, 4 сентября, под угрозой дождей окажется крайний запад Украины - здесь утром возможны грозовые ливни. На остальной территории прогнозируют сухую и солнечную погоду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

Погода в Украине

По прогнозам синоптиков, на большей части территории страны установится малооблачная погода без осадков. Дожди возможны только на Закарпатье и Прикарпатье. Ветер северо-восточный, на западе - юго-восточный, скоростью 3-8 м/с.

Температура ночью составит 10-15 градусов, на побережье морей до 18 градусов. Днем ожидается 23-28 градусов, местами на западе и юге 30-32 градуса. В северо-восточной части страны ночью 8-13 градусов, днем 21-26 градусов.

Погода в Киеве

В столице сегодня малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с.

Температура по области ночью 10-15 градусов, днем 23-28 градусов. В Киеве ночью 13-15 градусов, днем 25-27 градусов.

Погода по регионам