ua en ru
Чт, 04 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Жара держится до +32, но местами грозы: прогноз погоды сегодня

Четверг 04 сентября 2025 07:01
UA EN RU
Жара держится до +32, но местами грозы: прогноз погоды сегодня Фото: синоптики дали прогноз на 4 сентября (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ірина Глухова

Сегодня, 4 сентября, под угрозой дождей окажется крайний запад Украины - здесь утром возможны грозовые ливни. На остальной территории прогнозируют сухую и солнечную погоду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По прогнозам синоптиков, на большей части территории страны установится малооблачная погода без осадков. Дожди возможны только на Закарпатье и Прикарпатье. Ветер северо-восточный, на западе - юго-восточный, скоростью 3-8 м/с.

Температура ночью составит 10-15 градусов, на побережье морей до 18 градусов. Днем ожидается 23-28 градусов, местами на западе и юге 30-32 градуса. В северо-восточной части страны ночью 8-13 градусов, днем 21-26 градусов.

Погода в Киеве

В столице сегодня малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с.

Температура по области ночью 10-15 градусов, днем 23-28 градусов. В Киеве ночью 13-15 градусов, днем 25-27 градусов.

Погода по регионам

  • Север - ночью 10-15 градусов, днем 23-28 градусов.
  • Восток - ночью 8-13 градусов, днем 21-26 градусов.
  • Центр - ночью 10-15 градусов, днем 23-28 градусов.
  • Юг - ночью 15-20 градусов, днем 27-32 градуса.
  • Запад - ночью 10-17 градусов, днем 24-30 градусов, местами грозы.

Жара держится до +32, но местами грозы: прогноз погоды сегодня

Напомним, синоптик Наталья Диденко объясняет появление дождей особой атмосферной зоной - линией схождения воздушных масс. Когда различные воздушные потоки встречаются в одном месте, они создают идеальные условия для рождения облаков и осадков.

Тем временем климатологи подвели итоги лета в Киеве и зафиксировали температурные рекорды.

А в Укргидрометцентре дали прогноз погоды на первый месяц осени.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине Гидрометцентр
Новости
Зеленский прибыл в Париж на встречу "коалиции решительных"
Зеленский прибыл в Париж на встречу "коалиции решительных"
Аналитика
Путин усилит обстрелы? Готова ли Украина к новым ударам по энергетике
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Путин усилит обстрелы? Готова ли Украина к новым ударам по энергетике