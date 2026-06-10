Спека в Європі побила рекорди: травень став одним із найгарячіших в історії

Минулого місяця Європа пережила один із найспекотніших травнів за всю історію спостережень. У низці країн Західної Європи були побиті температурні рекорди на тлі аномально ранньої хвилі спеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euronews.

Спека побила рекорди

За даними європейських кліматологів, травень 2026 року став другим найтеплішим травнем за всю історію спостережень у світі.

Особливо високі температури зафіксували у Великій Британії, Франції, Ірландії та Португалії, де були оновлені національні рекорди.

Причиною аномальної погоди став так званий "тепловий купол" — маса гарячого повітря з Північної Африки, яка накрила значну частину Західної Європи.

«Цей місяць ознаменувався швидким переходом від значно прохолодніших, ніж зазвичай, умов до однієї з найінтенсивніших хвиль спеки, які коли-небудь спостерігалися на цьому початку року в Західній Європі», – йдеться у травневому бюлетені Служби зміни клімату Copernicus.

У деяких регіонах температура, яку відчували люди, сягала 35–40 градусів тепла.

Кліматичні екстремуми стають звичними

У Copernicus зазначили, що хвиля спеки прийшла незвично рано та стала однією з найінтенсивніших для цієї пори року.

За словами стратегічної керівниці з питань клімату Європейського центру середньострокових прогнозів погоди Саманти Берджесс, подібні явища дедалі частіше перестають бути винятком і стають новою кліматичною нормою.

Фахівці також попереджають, що різкий перехід від прохолодної погоди до сильної спеки створює додаткові ризики для населення, сільського господарства та природних екосистем.

Чого очікують кліматологи

Середня температура повітря на планеті у травні досягла 15,81°C, що стало другим найвищим показником за всю історію спостережень. Аналогічна ситуація спостерігалася і з температурою поверхні океанів.

Науковці пов'язують це з розвитком явища Ель-Ніньйо. У Всесвітній метеорологічній організації оцінюють ймовірність його формування в найближчі місяці у 80%.

Кліматичні моделі свідчать, що новий цикл Ель-Ніньйо може стати одним із найпотужніших за всю історію спостережень і сприяти встановленню нових температурних рекордів у світі вже найближчими роками.

Останнє Ель-Ніньйо сприяло тому, що 2023 рік став другим найспекотнішим роком за всю історію спостережень, а 2024 рік – рекордно спекотним.