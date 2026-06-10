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Жара в Европе побила рекорды: май стал одним из самых горячих в истории

17:05 10.06.2026 Ср
3 мин
В нескольких странах температура ощущалась как до 40°C
aimg Валерия Абабина
Жара в Европе побила рекорды: май стал одним из самых горячих в истории Фото: В Европе фиксируют новые температурные рекорды (Getty Images)
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В прошлом месяце Европа пережила один из самых жарких маев за всю историю наблюдений. В ряде стран Западной Европы были побиты температурные рекорды на фоне аномально ранней волны жары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euronews.

Жара побила рекорды

По данным европейских климатологов, май 2026 года стал вторым самым теплым маем за всю историю наблюдений в мире.

Особенно высокие температуры зафиксировали в Великобритании, Франции, Ирландии и Португалии, где были обновлены национальные рекорды.

Причиной аномальной погоды стал так называемый "тепловой купол" - масса горячего воздуха из Северной Африки, которая накрыла значительную часть Западной Европы.

"Этот месяц ознаменовался быстрым переходом от значительно более прохладных, чем обычно, условий к одной из самых интенсивных волн жары, которые когда-либо наблюдались в этом начале года в Западной Европе", - говорится в майском бюллетене Службы изменения климата Copernicus.

В некоторых регионах температура, которую чувствовали люди, достигала 35-40 градусов тепла.

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Климатические экстремумы становятся привычными

В Copernicus отметили, что волна жары пришла необычно рано и стала одной из самых интенсивных для этого времени года.

По словам стратегического руководителя по вопросам климата Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды Саманты Берджесс, подобные явления все чаще перестают быть исключением и становятся новой климатической нормой.

Специалисты также предупреждают, что резкий переход от прохладной погоды к сильной жаре создает дополнительные риски для населения, сельского хозяйства и природных экосистем.

Чего ожидают климатологи

Средняя температура воздуха на планете в мае достигла 15,81°C, что стало вторым самым высоким показателем за всю историю наблюдений. Аналогичная ситуация наблюдалась и с температурой поверхности океанов.

Ученые связывают это с развитием явления Эль-Ниньо. Во Всемирной метеорологической организации оценивают вероятность его формирования в ближайшие месяцы в 80%.

Климатические модели свидетельствуют, что новый цикл Эль-Ниньо может стать одним из самых мощных за всю историю наблюдений и способствовать установлению новых температурных рекордов в мире уже в ближайшие годы.

Последнее Эль-Ниньо способствовало тому, что 2023 год стал вторым самым жарким годом за всю историю наблюдений, а 2024 год - рекордно жарким.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Всемирная метеорологическая организация предупредила о высокой вероятности развития явления Эль-Ниньо в ближайшие месяцы. По оценкам метеорологов, это может усилить риск экстремальных погодных явлений в разных регионах мира, в частности волн жары, засух и сильных осадков.

В конце мая и в начале июня ряд стран Европы накрыла аномальная жара.

В некоторых регионах Spain, France и Portugal температура превышала сезонную норму на несколько градусов, а местные власти объявляли предупреждения из-за рисков для здоровья населения.

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