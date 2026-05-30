ua en ru
Сб, 30 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Європу накрила "смертоносна" спека, побивши сторічні рекорди

00:11 30.05.2026 Сб
3 хв
Максимальний температурний рекорд зафіксовано у Франції з позначкою 36°C
aimg Юлія Маловічко
Європу накрила "смертоносна" спека, побивши сторічні рекорди Фото: спека в Барселоні (Getty Images)
Вимкни хаос міжнародних новин! Отримуй тільки важливе з РБК-Україна у Google

Цього тижня Європа пережила виняткову спеку - одразу в кількох країнах було побито температурні рекорди, подекуди сторічної давності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Читайте також: Шість рекордів за один день: в які міста України травень приніс історичну спеку (карта)

Так, наприклад у вівторок Велика Британія перевершила свій травневий максимальний температурний рекорд - було зафіксовано 35,1°C у К'ю-Гарденс, Лондоні.

Такий показник побив рекорд, встановлений лише напередодні, коли в понеділок у Лондоні стовпчики термометра піднялися до 34,8°C. Раніше максимальний травневий температурний рекорд становив 32,8°C, це було зафіксовано у 1922 році, а потім повторилось у 1944-му

Ірландія також побила свій травневий максимальний температурний рекорд з позначкою 28,8°C на двох метеостанціях - у Кілларні на південному заході та Клонмелі на півдні.

Слід зазначити, що було побито не лише денні максимальні температури, але й нічні мінімуми, які опинились на рекордно високому рівні.

У ніч на вівторок температура в Камборні на південному заході Англії впала лише до 21,4°C, що стало черговою тропічною ніччю, коли температура залишалася вище 20°C.

Максимальний температурний рекорд

Температура у Франції минулого тижня досягла 36°C у понеділок і вівторок, що стало найспекотнішими травневими днями за всю історію спостережень. Речник французького уряду заявив, що спека цього тижня стала причиною смерті семи людей, прямо чи опосередковано.

Ці температури в деяких частинах Європи приблизно на 10-15°C вищі за середні для цієї пори року. Прогнозується, що температура залишатиметься приблизно на 5-10°C вищою за середню до кінця цього тижня, але поступово почне знижуватися у Великій Британії до наступного тижня.

Грози та опади

Цього тижня попередження про сильні грози діяли на південному сході та сході Австралії, і попередження продовжувалися до п'ятниці. У попередженнях, виданих Бюро метеорології (BoM), повідомлялося про руйнівні вітри, сильні дощі та град, а також окремі попередження про раптові повені.

У Дейборо в Квінсленді (Австралія - ред.) вже зафіксовано 50 мм опадів протягом 30-хвилинного періоду, тоді як у Наррабі, Новий Південний Уельс, зафіксовано пориви вітру зі швидкістю 65 миль/год (104 км/год) у середу.

За даними BoM, до кінця тижня загальна кількість опадів за шість годин може сягнути 40-70 мм, а на Середньому Північному узбережжі, Верхньому Хантері та прилеглих районах Нового Південного Уельсу локально може сягнути ближче до 100 мм.

Нагадаємо, початок травня в Україні відзначився справжнім теплом, яке вже встигло оновити температурні максимуми. Рекордні показники зафіксували одразу в шести містах.

Ще повідомлялось, що в Укргідрометцентрі опублікували коротку кліматичну характеристику травня в Україні.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Погода Рекорди
Новини
Як готуються удари по Україні та чи можна "осліпити" РФ: пояснення експерта
Як готуються удари по Україні та чи можна "осліпити" РФ: пояснення експерта
Аналітика
"Я бачив політиків, які обіймалися з росіянами": інтервʼю з Миколою Вереснем
Дмитро Олійникжурналіст, ведучий YouTube-канала РБК-Україна "Я бачив політиків, які обіймалися з росіянами": інтервʼю з Миколою Вереснем