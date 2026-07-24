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Жара все же будет? К какой погоде готовиться украинцам на следующей неделе

17:36 24.07.2026 Пт
5 мин
Как изменится погода в конце июля и что принесет начало августа?
aimg Ирина Костенко
Жара все же будет? К какой погоде готовиться украинцам на следующей неделе Погода в Украине в ближайшее время будет меняться (фото иллюстративное: Виталий Носач, РБК-Украина)
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Последняя неделя июля принесет жителям некоторых областей локальные дожди и грозы. Тем временем температура воздуха местами начнет ощутимо меняться, возвращаясь в начале августа к по-настоящему летним показателям.

Об этом в блиц-интервью для РБК-Украина рассказал синоптик Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит.

Главное:

  • Ближайшие дни: 25-27 июля локальные кратковременные дожди и грозы вероятны в разных регионах Украины, температура воздуха днем будет постепенно повышаться - от +20...+27°С до +30°С (местами).
  • Атмосферный фронт: 28 июля принесет кратковременные дожди с грозами в большинство областей, при этом днем на востоке и юго-востоке может быть до +32°С.
  • Изменение ситуации: 29 июля на территории Украины распространится поле повышенного атмосферного давления, поэтому погода будет преимущественно без осадков.
  • Потепление: в период с 30 июля по 3 августа на синоптическую ситуацию продолжит влиять антициклон, значения температуры будут постепенно подниматься - до +17...+23°С ночью и +27...+34°С днем.
  • Где может быть жарче всего: исходя из предварительного (консультативного) прогноза, самые высокие значения - до +34°С - столбики термометров в начале августа могут показывать на западе.

Чего ждать в ближайшие дни от осадков

– В следующие трое суток мы ожидаем, что по территории Украины будет неустойчивая, разнообразная погода. Как по территории, так и по датам.

25 июля ночью осадков мы не ожидаем.

Днем, за счет неустойчивости влажной воздушной массы, рассчитываем на кратковременные дожди и грозы.

26 и 27 июля будет преобладать погода без осадков.

Однако атмосферные фронты обусловят кратковременные грозовые дожди 26 июля - на крайнем востоке, а 27 июля днем - и в западных областях.

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Как будет меняться при этом температура

– Температура будет иметь тенденцию к постепенному повышению.

В целом ожидаем, что ночью будет +10...+18°С. Днем +20...+27°С.

26 июля на Закарпатье, а 27 июля по Украине (кроме западных областей) столбики термометров будут достигать +25...+30°С.

Жара все же будет? К какой погоде готовиться украинцам на следующей неделеПрогноз погоды в Украине на 25-27 июля (инфографика: РБК-Украина)

Что будет с осадками в середине следующей недели

– В дальнейшем мы ожидаем, что атмосферный фронт, который будет обуславливать вот эти осадки, будет продвигаться - двигаться дальше.

Таким образом 28 июля по территории Украины, в большинстве областей, мы ожидаем кратковременные дожди с грозами.

Однако 29 июля он уже будет за территорией Украины.

Поэтому ожидаем, что на территорию нашего государства распространится поле повышенного атмосферного давления. В следующую среду.

Следовательно, погода будет преимущественно без осадков.

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Какая при этом будет температура воздуха

– По температуре воздуха, в принципе, будут оставаться примерно такие же значения.

В целом - ночью +11...+18°С, днем +21...+28°С.

Хотя 28 июля на востоке и юго-востоке - ночью +17...+22°С, а днем +27...+32°С.

Жара все же будет? К какой погоде готовиться украинцам на следующей неделеОсобенности погоды в Украине в течение 28-29 июля (инфографика: РБК-Украина)

Надолго ли задержится в Украине сухая погода

– Такая синоптическая ситуация будет удерживаться в течение 30 июля - 3 августа.

То есть будет антициклональный характер погоды. Больше солнечных прояснений, меньше облачности.

И, конечно, погода без осадков.

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Готовиться ли украинцам к жаре в этот период

– Если смотреть на значения температуры, то они будут постепенно подниматься.

30 июля мы ожидаем, что ночью у нас будет +12…+19°С. Днем +22...+29°С.

С постепенным повышением до конца этого периода, то есть до 3 августа.

Ночью - до +17...+23°С. А днем - до +27...+34°С.

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В каких областях может быть жарче всего

– За счет того, что на территорию Украины будет распространяться этот антициклон с запада, самые высокие значения температуры ожидаются преимущественно в западных областях.

То есть начинает поступать вот эта волна тепла - с западных областей.

За счет того, что там будет центр антициклона сосредотачиваться, именно над западом.

Будет меньше облачности, более интенсивное прогревание приземного слоя.

Таким образом, там будет повышение до таких значений (до +34°С местами, - Ред.) - именно начиная с западных областей.

Жара все же будет? К какой погоде готовиться украинцам на следующей неделеПогода в Украине в период с 30 июля по 3 августа - консультативный прогноз УкрГМЦ (инфографика: РБК-Украина)

Дойдет ли такая жара до других регионов Украины

Пока что - неизвестно. Будем следить за тем, как будет двигаться вот этот антициклон.

Возможно, он уйдет в какую-то другую сторону.

Или же просто "развалится". И на его место придет, условно, какой-то другой циклон с севера, например.

Поэтому пока что - трудно сказать.

Но знаем, что он поступит и будет удерживаться до 3 августа точно.

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Он - этот антициклон - уже сейчас начинает формироваться над Европой.

Где-то около 28 июля он уже может проходить над западными странами (Европы) и затем будет двигаться в нашу сторону. Прогретый.

И плюс еще будет прогреваться над территорией западных областей, дополнительно.

Напомним, ранее мы рассказывали, почему Крым накрыли землетрясения и есть ли угроза для юга Украины.

Кроме того, мы объясняли, как работают синоптики и создаются прогнозы погоды.

Читайте также, почему домашний термометр может "врать" и как метеорологи измеряют точную температуру воздуха.

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