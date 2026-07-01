Спека б'є рекорди. В яких областях України нові історичні максимуми (карта)

Впродовж 30 червня хвиля аномальної спеки, що накрила Україну, встановила низку нових температурних рекордів. Денні максимуми в деяких областях побили свої попередні історичні значення.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.
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Згідно з інформацією спеціалістів УкрГМЦ, впродовж 30 червня 2026 року нові температурні рекорди було встановлено в 11 обласних центрах.
Українцям пояснили, що в цих областях денні максимуми "знову побили свої попередні історичні рекордні значення для цієї дати".
Повідомляється також, виходячи з даних різних метеорологічних станцій, що впродовж цього дня перевищення історичних температурних значень становило від 0,1 до 4,2°C.
Виходячи з опублікованої Укргідрометцентром мапи (на якій відображені рекордні значення в обласних центрах), нові температурні максимуми впродовж 30 червня спостерігались:
В Укргідрометцентрі поділились також посиланнями на сторінки інших обласних чи регіональних центрів з гідрометеорології у соціальних мережах.
Там можна знайти інформацію про наявні "місцеві" температурні рекорди, встановлені спекою для окремих дат.
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