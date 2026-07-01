Жара бьет рекорды. В каких областях Украины новые исторические максимумы (карта)

В течение 30 июня волна аномальной жары, накрывшая Украину, установила ряд новых температурных рекордов. Дневные максимумы в некоторых областях побили свои предыдущие исторические значения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.
Главное:
Согласно информации специалистов УкрГМЦ, в течение 30 июня 2026 года новые температурные рекорды были установлены в 11 областных центрах.
Украинцам объяснили, что в этих областях дневные максимумы "снова побили свои предыдущие исторические рекордные значения для этой даты".
Сообщается также, исходя из данных различных метеорологических станций, что за этот день превышение исторических температурных значений составляло от 0,1 до 4,2°C.
Исходя из опубликованной Укргидрометцентром карты (на которой отражены рекордные значения в областных центрах), новые температурные максимумы на протяжении 30 июня наблюдались:
В Укргидрометцентре поделились также ссылками на страницы других областных или региональных центров по гидрометеорологии в социальных сетях.
Там можно найти информацию об имеющихся "местных" температурных рекордах, установленных жарой для отдельных дат.
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