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Запоріжжя пережило наймасованішу атаку за останні роки, - ОВА

13:34 12.08.2026 Ср
2 хв
Ворог гатив КАБами та балістикою
aimg Олена Чупровська
Запоріжжя пережило наймасованішу атаку за останні роки, - ОВА Фото: наслідки обстрілу Запоріжжя (Getty Images)
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Запоріжжя намагається оговтатися після наймасованішого за останні роки удару Росії, унаслідок якого загинули семеро людей. Але вже наступної ночі по місту вдарили знову.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова.

Скільки жертв і руйнувань у Запоріжжі

У ніч на 11 серпня ворог завдав по місту десять ударів балістичними ракетами та ще чотири - керованими авіабомбами.

Загинули семеро мешканців Запоріжжя, усі вони працювали на "Запоріжсталі". Ще 24 людини отримали поранення і потрапили до лікарень.

"Наразі двоє постраждалих перебувають у тяжкому стані. Лікарі роблять усе можливе, щоб постраждалі якнайшвидше одужали", - сказав Федоров.

Через атаку зупинило роботу найбільше підприємство Запоріжжя - "Запоріжсталь".

Крім того, ворог влучив у високовольтні лінії електропередач. Через це частина населених пунктів залишилася без світла.

Нагадаємо, у ніч на 11 серпня стало відомо про перші наслідки удару по Запоріжжю. Тоді йшлося про шістьох загиблих та дев'ятнадцятьох поранених, а ворог застосував північнокорейську балістику, ракети "Циркон" та КАБи.

Нагадаємо, наступної ночі росіяни атакували місто дронами-камікадзе.

Дрони влучили у торговельний центр "Епіцентр", де одразу спалахнула пожежа. Наразі рятувальники ліквідовують наслідки цієї атаки.

Тоді ж був пошкоджений приватний будинок - вибиті вікна, розбиті ворота та паркан, а через удар без світла залишилися близько 1200 споживачів в одному з районів міста.

Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання для місцевих мешканців.

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