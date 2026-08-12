Запоріжжя пережило наймасованішу атаку за останні роки, - ОВА
Запоріжжя намагається оговтатися після наймасованішого за останні роки удару Росії, унаслідок якого загинули семеро людей. Але вже наступної ночі по місту вдарили знову.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова.
Скільки жертв і руйнувань у Запоріжжі
У ніч на 11 серпня ворог завдав по місту десять ударів балістичними ракетами та ще чотири - керованими авіабомбами.
Загинули семеро мешканців Запоріжжя, усі вони працювали на "Запоріжсталі". Ще 24 людини отримали поранення і потрапили до лікарень.
"Наразі двоє постраждалих перебувають у тяжкому стані. Лікарі роблять усе можливе, щоб постраждалі якнайшвидше одужали", - сказав Федоров.
Через атаку зупинило роботу найбільше підприємство Запоріжжя - "Запоріжсталь".
Крім того, ворог влучив у високовольтні лінії електропередач. Через це частина населених пунктів залишилася без світла.
Нагадаємо, у ніч на 11 серпня стало відомо про перші наслідки удару по Запоріжжю. Тоді йшлося про шістьох загиблих та дев'ятнадцятьох поранених, а ворог застосував північнокорейську балістику, ракети "Циркон" та КАБи.
Нагадаємо, наступної ночі росіяни атакували місто дронами-камікадзе.
Дрони влучили у торговельний центр "Епіцентр", де одразу спалахнула пожежа. Наразі рятувальники ліквідовують наслідки цієї атаки.
Тоді ж був пошкоджений приватний будинок - вибиті вікна, розбиті ворота та паркан, а через удар без світла залишилися близько 1200 споживачів в одному з районів міста.
Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання для місцевих мешканців.